Naturlandia incrementa un 18,6% el nombre de visitants de l’estiu

Al llarg dels 84 dies de la temporada d’estiu el parc va registrar una facturació de 1.918.000 euros, xifra que fa preveure un tancament de l’actual exercici amb beneficis per primer cop en la història de Naturlandia. En aquest sentit, per a tot el 2019 s’estimen uns ingressos de 3,8 milions d’euros i unes despeses de 3,25 milions d’euros, amb un resultat operatiu positiu superior al mig milió d’euros. Naturlandia calcula tancar l’any actual amb un total de 170.000 visitants.

Per atraccions, el Tobotronc continua encapçalant la classificació d’activitats preferides. Només entre el 20 de juny i l’11 de setembre va registrar 91.800 baixades. En aquest mateix període un total 44.310 personesvan utilitzar l’Airtrekk i la petita tirolina que completa aquesta activitat, mentre que 42.217 clients van visitar la zona d’animals.

Naturlandia ha tancat la temporada d’estiu amb 84.066 visitants, dels quals 48.454 han accedit al parc durant el mes d’agost, segons va informar el Comú de Sant Julià de Lòria en un comunicat ahir. La xifra suposa un increment de visitants del 18,6% respecte a la temporada d’estiu de l’any 2018. El dia de major afluència i en què es van batre tots els rècords va ser el 13 d’agost, amb 2.515 usuaris en una única jornada. L’elevada afluència va fer que es limitessin les entrades al recinte i es van reconduir clients cap a altres dies. Durant l’agost es van superar els 2.000 forfets venuts en diverses ocasions en un mateix dia, de manera que es va decidir igualment penjar el cartell de complet per afavorir l’experiència dels visitants i garantir la seguretat.

