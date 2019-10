El Peña Azagresa, l’Andratx i el Fraga, possibles rivals de l'FC Andorra a la Copa del Rei

Aquesta ronda es disputarà a partit únic el 13 de novembre i els deu guanyadors disputaran la primera ronda del torneig, que serà el 18 de desembre. En aquest sentit, segons el criteri de proximitat geogràfica, els equips queden distribuïts en quatre copes. L’FC Andorra està dins la B i pot jugar contra el CD Andratx (Illes Balears), el CD Peña Azagresa (Navarra) i la UD Fraga (Aragó). El sorteig es farà en ordre per cadascuna de les quatre copes i els enfrontaments es disputaran a les instal·lacions dels equips dels quals la seva bola s’extregui en primer lloc.

El sorteig de l’eliminatòria prèvia de la Copa del Rei, en la qual hi participen per primera vegada 20 campions territorials de les federacions autonòmiques, se celebrarà el pròxim 17 d’octubre a les 16.00 hores, a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

Per El Periòdic

