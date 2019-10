Terceravia acusa Mortés de no atendre la seguretat ciutadana

No s’han detectat queixes per convalidar els títols a fora

La seva crítica arriba després de rebre resposta a la carta que van fer arribar al consistori el passat 24 de juny, on demanaven que es prenguessin mesures per solucionar aquest problema de seguretat. En l’escrit, l’equip comunal va apuntar que són «conscients de la situació» i que ja «han adreçat les peticions escaients a les autoritats competents». «Cal buscar solucions i si s’escau, pressionar l’organisme competent perquè les adopti», va reivindicar el portaveu de terceravia d’Ordino, Jordi Balsa.

El comitè local de terceravia d’Ordino acusa el cònsol major, Josep Àngel Mortés, de menysprear la seguretat dels ciutadans davant de la inacció a l’hora de solucionar els perills que hi ha a l’avinguda de les Moles per als vianants.

Per El Periòdic

