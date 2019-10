Ubach celebra que la llei veti els «augments desorbitats» del lloguer

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, es va reunir ahir amb el ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy i en va sortir «satisfet». Ubach va destacar que la trobada havia anat «força bé», remarcant que «com a mínim coincidim amb el diagnòstic i això ja és un pas». Tot i les crítiques dels darrers dies assegurant que les mesures empreses fins ara des del Govern no havien servit per posar solució a la problemàtica al voltant de l’habitatge, ahir el sindicalista insistia a transmetre un missatge positiu en relació amb les accions anunciades els darrers dies. «És molt important destacar que d’entrada la llei garantirà que a qui està pagant un lloguer actualment no se li podrà apujar. Es bloquegen els augments desorbitats», va afirmar.



Ara bé, també va reiterar que amb les mesures urgents anunciades, que han d’entrar en vigor al gener, «no és suficient». «El què està clar és que cal treballar per tenir pisos de protecció oficial», va manifestar, assegurant que el ministre «va coincidir amb nosaltres, tot i que a ells no els agrada la denominació». Segons Ubach, en la trobada amb titular d’Afers Socials, es va fer evident que «Andorra necessita pisos de luxe per als youtubers i motoristes que viuen aquí, però també calen pisos per tota aquella gent que els ha de servir els cafès. Perquè si ningú els serveix, ells tampoc vindran», per la qual cosa va celebrar la disposició a facilitar aquestes construccions. Des de l’Executiu se’ls va insistir en el fet que hi ha privats disposats a fer aquesta tipologia de pisos i algun comú disposat a cedir un terreny, també, amb la mateixa finalitat. «Sabem que en aquest cas anem tard, però cal seguir treballant. Ja hem avisat que amb el problema no se soluciona ni amb 50 ni amb 60 pisos. Cal preveure accions a curt, mitjà i llarg termini perquè estem en una situació d’emergència social».

Límits

El sindicalista va explicar que se li havia insistit a Filloy que «les persones que tenen salaris d’entre 1.500 i 2.000 euros han de poder trobar un habitatge digne», de manera que des del seu punt de vista, si es construeixen pisos econòmics destinats a aquest fragment de la població, han de tenir un preu de venda màxim de 180.000 euros (per a immobles d’entre 90 i 100 metres quadrats) i en cas que fossin per llogar, que el preu no superés el 30% del salari.



Gabriel Ubach va deixar clar que des de l’USdA «ens posem a la seva disposició per col·laborar», però igualment va avisar que cal que es vegin resultats. «Li hem recordat al ministre que la responsabilitat la té sobre les seves espatlles, i que si l’any que ve estem igual i el problema continua, serà ell qui haurà d’entomar el mea culpa».