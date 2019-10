Mobilitat preveu l’entrada de 32.000 vehicles per la Hispanitat

El departament de Mobilitat preveu per aquest cap de setmana l’entrada de 32.000 vehicles al país entre les dues fronteres, la majoria d’ells procedents d’Espanya. Aquesta xifra dobla pràcticament la que es pot donar en un cap de setmana habitual, quan normalment entren un total de 16.000 vehicles. Atès que avui a Espanya se celebra el dia de la Hispanitat i que en alguns indrets es fa festa dilluns, el trànsit de vehicles serà lleugerament superior a la frontera del riu Runer respecte a altres caps de setmana del mes d’octubre, tot i que des de Mobilitat asseguren que a la tardor el ritme d’entrades ja és elevat.

Ahir a la tarda es van produir retencions per sortir per la frontera hispanoandorrana a partir de dos quarts de set de la tarda. També se’n van produir d’ocasionals a la CG3, a l’entrada de la parròquia de la Massana. Per avui, el departament de Mobilitat preveu que es produeixi trànsit dens a la frontera del riu Runer per entrar al país entre les 11 del matí i la tres de la tarda mentre que per la frontera francoandorrana les retencions està previst que es puguin produir entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Pel que fa a les sortides, es preveu trànsit dens a la frontera hispanoandorrana entre les 11 del matí i la 1 del migdia i entre les 5 i les 7 de la tarda. Pel que fa a la frontera francoandorrana, les retencions en direcció a França es podrien produir entre les quatre de la tarda i les sis.

Trànsit dens demà

Finalment, per demà Mobilitat preveu que es puguin produir complicacions a la xarxa viària per entrar des de França pel Pas de la Casa des de les 10 del matí fins a les 13 hores mentre que de sortida es podrien registrar des de les 16 hores fins a les 18 hores. Per sortir per la frontera hispanoandorrana, el trànsit dens es podria registrar entre les 16 hores i les 19 hores.