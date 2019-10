L’FC Andorra s’enfronta a un Hércules CF amb molta gana

Gana. Això és el que sent l’Hércules CF, i aquest diumenge puja a Andorra amb la intenció de menjar-se els tricolors. Els d’Alacant han començat a la lliga amb mal peu i, després de cinc derrotes consecutives van aconseguir trencar amb la mala ratxa la jornada passada contra el Barça B. Ara bé, l’objectiu de guanyar els de Gabri Garcia no serà gens fàcil. Els tricolor només han perdut una vegada en set jornades i, tot i que ara acumulen dos empats consecutius, són líders de la classificació juntament amb el Vila-real B i el Lleida.

En aquest sentit, el tècnic Gabri Garcia va indicar que «tenim ganes d’afrontar aquest partit contra un equip que ve de guanyar. No havien començat bé a la lliga però és un equip que tots creiem que estarà a dalt, igual que el Nàstic, i això és un clar exemple que és una lliga molt difícil, molt igualada, i cada partit costa molt de guanyar. Per tant, aquests dos empats contra dos filials, per molt que sembli que no són importants, són positius. Al final suposen sumar dos punts i estem molt contents d’estar a dalt».

Pel que fa a la mala dinàmica en la qual estava immers el club d’Alacant, va afegir que «de vegades no se sap si és bo o dolent que la trenqui abans de venir aquí. Crec que independentment d’això és un equip que està necessitat, que ha de venir a guanyar i que aspira i ho té tot per estar a dalt. És un equip molt perillós, amb experiència i que té molta qualitat. Per tant, hem de fer un partit molt seriós per poder sumar».

I és que, després de dues jornades sumant només dos punts, ja tenen ganes de poder avançar més de pressa: «Nosaltres volem guanyar, sempre es necessita sumar punts. Després de les victòries que havíem assolit a casa, volem tornar a sumar de tres en tres. És la manera més ràpida d’assolir l’objectiu que volem, aquests 42 o 45 punts, i, per tant, sumar de tres en tres és molt bo».

«Fa sis jornades que no perdem i això és molt positiu. Òbviament preparem el partit per guanyar-lo però és una competició molt igualada. L’última jornada hi va haver cinc o sis empats i això diu molt de tots els equips. No hi ha grans diferències a priori però penso que a mesura que avanci la temporada es podran anar veient i és probable que Hércules, Nàstic i filials es distanciïn una mica més de la resta. Per això, poder sumar sempre és bo», remarcava Gabri.

L’entrenador tricolor és prudent i conscient dels riscos de la categoria. Quant als del rival, va expressar que «té jugadors molt experimentats, sobretot davant amb Benja i Carlos Martínez. Tenen molta experiència a la categoria i són dos golejadors. A més són un equip que amb el canvi d’entrenador ha millorat molt i que només va encaixar un gol contra el Barça B, un equip que sempre proposa i té ocasions. Han millorat molt i el fet que hagin passat a jugar amb dos davanters els fa perillosos. També són molt ràpids, sobretot a les bandes. És un equip molt compensat a nivell de qualitat i d’experiència a la categoria».

De cara al partit que es disputarà demà a les 12.00 hores, el club tricolor podrà comptar amb tots els jugadors a excepció de Javi Martos, que serà baixa per lesió.

El club vol arribar als 1.000 espectadors

Arribar als 1.000 espectadors. Aquest és l’objectiu que s’ha fixat l’FC Andorra de cara al duel de demà. És per això que el club vol premiar els abonats posant a la seva disposició una entrada gratuïta perquè vinguin acompanyats al camp. En aquest sentit Garcia va apuntar que «volem donar les gràcies a la gent que ens està donant suport aquest inici de temporada perquè era una incògnita si la gent vindria a l’estadi. I després del partit del Villareal volem agrair-ho a tota la gent que va estar animant des del primer minut. Estic molt content i esperem que aquesta setmana contra un rival important, històric, tornem a veure el camp ple».

Els socis que vulguin gaudir de la invitació podran entrar al Camp per l’accés A (Av. de Joan Martí 127-121, Encamp). Per accedir, hauran de mostrar l’abonament a l’entrada on rebran la invitació.