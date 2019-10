Assandca lamenta no poder «trencar l’opacitat de la CASS»

El president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, va lamentar ahir la manca d’informació provinent de les institucions sociosanitàries andorranes en relació a les persones afectades per la malaltia. «És una realitat però per desgràcia l’opacitat de la CASS no aconseguim trencar-la. Suposo que no deu ser perquè no vulguin ajudar-nos sinó que per problemes tècnics no ens poden donar aquesta informació», va pronunciar Saravia durant la presentació de la sisena edició de la Caminada contra el càncer.

En aquest sentit, el president d’Assandca va reiterar que «no tenim dades de trasllats, no tenim dades de malalts, no tenim dades del que ens agradaria tenir» i va desitjar una prompta implementació de la Llei de modificació de la Llei de la CASS per tal de poder comptar amb una història clínica compartida, així com també la figura del metge referent. «Fins a aquest moment no tindrem estadístiques», va afegir Saravia.

Amb aquesta informació a l’abast, el president d’Asandca va considerar que, a banda d’oferir el suport de l’associació, «potser podríem ajudar a tirar endavant» algun tipus de tractament», especialment per a aquelles persones amb menys recursos econòmics. «Però ens venen quan ja està el problema al damunt i no tenim temps a planificar-lo. Si tinguéssim estadístiques podríem preveure alguna cosa», va manifestar Saravia.

De la mateixa manera, va assegurar que «el càncer infantil és un dels càncers que passa desapercebut simplement perquè aquí a Andorra no hi ha cap tractament i no hi ha cap metge infantil». A tall d’exemple, Saravia va exposar que hi havia tres menors a Barcelona i que «fa escassament un mes, per desgràcia va haver-hi una nena de tres anys que no va superar-ho». «Això són coses que te n’assabentes quan ja ha succeït i no pots ajudar a la gent», va insistir.

Rendibilitzar la radioteràpia

D’altra banda, el president d’Assandca va reivindicar la necessitat d’encetar el projecte de la unitat de radioteràpia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. «El fet que es pugui fer la radioteràpia aquí ens donaria un benestar molt gran», va explicar Saravia. Fins ara, «el gran mal que tenim avui en dia amb els pacients» és que s’han de desplaçar fins a Barcelona per rebre tractament, quelcom que genera «un desgast personal i psicològic important» tenint en compte que «la gent queda molt cansada».

A més, Saravia va afirmar que en les tres reunions que ha pogut mantenir amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha pogut constatar que tenen «el mateix objectiu però amb diferents punts de vista». Tot i que encara no s’ha pres cap decisió oficial des del Govern, els dubtes que ha mostrat l’Executiu sobre la rendibilitat de la inversió fan trontollar seriosament el projecte. Per aquest motiu, Saravia va demanar potenciar «l’atractiu» d’Andorra com a país per rebre pacients de l’Alt Urgell, la Cerdanya o l’Arieja que necessitin aquest tipus de tractament. «Per què no venem que la gent que vulgui passar desapercebuda pel tractament de la seva malaltia no pugui venir aquí amb una qualitat millor de la que poden tenir a hospitals de baix?», va preguntar-se el president d’Assandca per tal de fer rendible la unitat de radioteràpia.

Presentació de la sisena Caminada contra el càncer

La sisena edició de la Caminada contra el càncer tindrà lloc el proper diumenge 27 d’octubre i tindrà com a objectiu assolir els 1.500 participants, tal com van expressar els organitzadors de l’esdeveniment. Durant la roda de premsa es va explicar que el recorregut tindrà una distància de 3,7 quilòmetres amb sortida i arribada al pàrquing el Trillà. La Fundació Jacqueline Pradère va posar en valor que al 2018 es van recaptar 7.406 euros que van destinats a la mobilitat i els desplaçaments de la gent d’Andorra afectada amb càncer. Així doncs, tal com van assenyalar el gerent de màrqueting de Pyrénées, Roland Cabrera, les samarretes tindran «la voluntat» com a preu un any més. Així mateix, des d’Assandca es va desitjar que enguany hi pugui assistir per primera vegada un cap de Govern, tot i que va recordar que Xavier Espot ja hi va participar com a ministre d’Afers Socials. Aquest serà una dels esdeveniments que clourà una setmana dedicada al càncer amb diverses activitats arreu del país, com per exemple el partit de futbol solidari entre l’Escaldes-Engordany i el Santa Coloma o les xerrades organitzades pel Govern al Centre Cultural la Llacuna.