El Tour de França tornarà a territori andorrà el 2021

El Tour de França va presentar ahir el seu recorregut i, com ja estava previst, no trepitjarà territori andorrà, fet que confirma de manera definitiva que de cara a l’any 2021, la prova tornarà al Principat. En aquest sentit, això també implica que la Vuelta pugui tornar a Andorra en la pròxima edició, ja que, segons indica la tradició, quan el Principat no acull una etapa de la ronda gal·la, si ho fa de l’espanyola. Malgrat això, encara no hi ha res confirmat per part de l’organització ni del Govern.

Pel que fa a l’edició, com ja va sent habitual, serà una que es guanyarà a les muntanyes i, de fet, la competició acabarà amb una cronoescalada a la Planche des Belles Filles. L’etapa més propera a Andorra serà el dia 4 de juliol, la vuitena de la prova, entre Cazères-sur-Garonne i Loudenvielle. Tindrà un recorregut de 140 quilòmetres.