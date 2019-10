El PS proposa que els ciutadans presideixin les meses electorals

Afalta de menys de dos mesos per a una nova cita amb les urnes, el PS va presentar ahir una proposició de llei que pretén modificar el sistema electoral, tant des de la vessant «cívica» com des de la perspectiva de la «representativitat». «Estem en un escenari previ a les comunals i entenem que la urgència passa per determinar pel sistema d’elecció a les eleccions comunals», va esgrimir el president del grup parlamentari del PS, Pere López.

Així doncs, entre les novetats que figuren en aquesta proposició de llei destaca la mesura d’integrar ciutadans a la presidència de les meses electorals, fins ara composades pels cònsols o altres càrrecs comunals de la parròquia. D’aquesta manera hi hauria un president i quatre vocals que serien designats mitjançant un sorteig, quedant exemptes les persones que figurin inscrites en les candidatures. «Busquem garantir la neutralitat i la independència en la jornada electoral», va manifestar la consellera del PS, Judith Salazar, qui va fer referència al 26,2% dels electors que van anar a la Batllia per efectuar el seu vot a través del dipòsit judicial.

En la línia de «despolititzar la jornada electoral», els dirigents socialdemòcrates també van anunciar la voluntat de desvincular la localització dels col·legis electorals dels comuns, és a dir, ubicar els punts de votació en equipaments públics que no tinguessin a veure amb edificis administratius. «També proposem apropar els col·legis electorals a la ciutadania i fer més dels que es preveuen», va afegir Salazar, partidària de comptar amb un col·legi electoral per cada 2.000 electors.

Representativitat electoral

D’altra banda, Salazar va expressar que un altre dels principals objectius que persegueix aquesta proposició de llei és canviar el sistema d’atribució d’escons comunals «per tenir una representació més proporcional». «Hi ha un sistema que prima la governabilitat per sobre de la representativitat», va reprovar Salazar. Per aquest motiu, el PS va exposar que advocarà per un sistema en el qual a cada candidatura li correspondran tants escons com resulti de dividir el seu nombre de vots pel quocient electoral.

Una altre de les novetats que s’inclouen és el canvi en el sistema d’elecció dels càrrecs de cònsol, que no emanarien directament de la posició que tenen a la llista, sinó que es sotmetrien a votació —en primera volta per majoria absoluta i sinó en segona volta amb majoria simple— una vegada definits els integrants del consell de comú.

«El sistema electoral és molt dur i poc democràtic i ens porta a situacions gairebé incomprensibles. Alguns semblen que juguen al millor postor a cada parròquia», va etzibar López. Per la seva banda, Salazar va criticar que «tenim un sistema electoral que ens obliga a concebre el pacte d’una forma preelectoral en lloc de postelectoral».

Aquesta iniciativa legislativa, la segona que presenten els socialdemòcrates en aquesta legislatura, es canalitzaria a través de la modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. López va recordar el «llarg recorregut» d’una proposta que es va aprovar en una ponència del congrés socialdemòcrata l’any 2016. A més, aquestes mesures formen part d’una iniciativa legislativa sobre el funcionament dels comuns que la passada legislatura no va prosperar, Finalment, López també va fer esment que la modificació del sistema electoral va ser un dels cavalls de batalla del PS i de la candidatura territorial de d’Acord en les passades eleccions generals.