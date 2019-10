Del Rio, Hernández i Randy competirán al Mundial

Per la seva part, Jordi Hernàndez participarà en júnior kumite individual masculí de menys de 61 kg i en total seran 55 lluitadors, mentre que Melchor Randy ho farà en júnior kumite individual masculí de menys de 68 kg. La categoria compta amb un total de 55 competidors. La delegació andorrana anirà acompanyada del seleccionador nacional, Manel Jodar.

La Federació Andorrana de Karate hi prendrà part amb tres lluitadors. Gina del Rio ho farà en categoria cadet kumite individual femení de més de 54 quilos. La categoria compta amb un total de 40 competidores.

Santiago de Xile acollirà del 23 al 27 d’octubre el Mundial cadet, júnior i sub-21, campionat organitzat per la Federació Mundial de Karate. Hi haurà una participació internacional de 1.582 competidors.

