Òscar i Marc Casal tanquen la temporada amb l’SkyMasters

Limone sul Garda acull demà la darrera prova d’skyrunning de la temporada, coneguda com The SkyMasters i, per tant, els millors corredors de la temporada ho donaran tot per poder assolir el millor resultat possible dins del rànquing mundial. Òscar i Marc Casal són els dos únics andorrans classificats per a la competició.

La prova tindrà una distància de 27 quilòmetres amb un desnivell positiu de 2.600 metres. Per tant, l’elit mundial d’aquest esport haurà d’afrontar un traçat molt exigent i desafiant amb sortida i arribada al costat d’un dels llacs de la ciutat. El tret de sortida serà en un horari poc habitual, ja que la cursa es disputa a les 13.00 hores. Cal destacar que hi participen el top 30 mundial i els cinc primers classificats de cada cursa del calendari.

El seleccionador nacional, Fabrizio Gravina, va voler destacar que «per als germans Casal, assistir a aquest esdeveniment esportiu, de ressò internacional, és un premi a la gran temporada realitzada». «El principal objectiu serà sortir a gaudir al màxim de tot el recorregut», comentava i afegia que «es tracta d’un traçat completament nou i per tant desconegut pels dos corredors».

Així mateix, va indicar que «Òscar i Marc Casal arriben a l’SkyMasters molt ben preparats i amb ganes de donar el seu màxim tot i que, el desgast físic de tota la temporada també es fa notar». «Intentaran mantenir el mateix ritme durant els 27 quilòmetres, tant en les llargues pujades com en la darrera baixada que arriba al centre històric de Limone», remarcava i assegurava que «el factor meteorològic també pot afectar els corredors perquè ara com ara, donen pluges intermitents durant tot el dia». Òscar Casal, per tant, competeix després de la seva cinquena posició a la Xina i Marc Casal ho fa gràcies als punts acumulats durant la temporada.