Els bombers porten a la Batllia el conflicte per les prejubilacions

Les diferències de criteri entre els bombers i el Govern pel que fa a les condicions de jubilació i prejubilació dels membres d’aquest cos especial han acabat a la Batllia. Els representants dels dos sindicats de bombers, Miquel Àngel Adrán (A118) i Joan Torra (ABA), van acudir ahir a la seu judicial per presentar una demanda administrativa contra la resolució negativa de l’Executiu a la petició de poder acollir-se a una prejubilació als 55 anys amb el 60% del salari i la jubilació als 60 amb el 70% del sou. Els sindicalistes defensen que la llei del 2014, que regula les jubilacions dels funcionaris, no deroga les condicions anteriors dels membres d’aquest cos especial i per això a principis d’any van presentar un recurs administratiu al Govern que finalment els han respost negativament. Ara volen que sigui la Batllia qui determini qui té raó.



Adrán i Torra van remarcar que amb els canvis legislatius se’ls va treure l’opció de prejubilar-se, excepte per aquelles persones a qui els falten menys de cinc anys per arribar a la jubilació o a qui porta 25 anys treballant a l’administració, però que «no hem sabut veure cap derogació que fes esment als bombers, per tant, entenem que tenim vigents les condicions anteriors». Segons van explicar, des del Govern se’ls ha justificat que «la llei és genèrica per a tota l’administració», visió que no comparteixen des del moment que la normativa cita expressament la resta de cossos especials per derogar-los les condicions prèvies. En aquest sentit, expliquen que a aquelles persones que arriben a la jubilació «els estan donant unes condicions que no són les correctes, per tant, entenem que s’estan donant irregularitats». Des del seu punt de vista «s’han vulnerat els nostres drets de jubilació i prejubilació». Els representants sindicals van recordar que tot i que el recurs administratiu el van entrar amb el Govern liderat per Toni Martí, ha estat el nou Executiu qui els ha donat la resposta definitiva. Per això volen que sigui la Batllia qui aclareixi la situació.

L’ABA no s’adherirà a la demanda del Sipaag

Joan Torra va anunciar que l’ABA no donarà suport a la demanda judicial del Sipaag pel possible abús en les funcions dels càrrecs de confiança en legislatures anteriors ni tampoc presentarà cap demanda des de la seva organització. «És difícil que fem alguna cosa junts», va admetre, recordant la pugna que enfronta ABA i Sipaag pel funcionament de la mútua dels treballadors públics. D’aquesta manera va anunciar que el mes que ve portaran a la Batllia la petició per poder cotitzar tots els complements salarials que cobren a la mútua, fet que ara no poden fer, malgrat haver-ho demanat en diverses ocasions. Exposen que aquest fet els impedeix cobrar el salari complet quan estan de baixa. En el cas d’A118, Miquel Àngel Adrán va explicar que no han valorat encara la decisió sobre la demanda del Sipaag.