El SAAS detecta 18 nous casos de càncer de mama en un any

Fins a 18 casos de càncer de mama van ser detectats durant el 2018. Així ho va dir ahir el Govern, que va fer públic un comunicat coincidint amb el Dia mundial contra el càncer de mama, que se celebra demà. Des que es va iniciar el programa públic el 2008 per a la detecció precoç d’aquest tumor s’han detectat 101 casos a Andorra.



En la mateixa ronda també s’han enviat més de 9.600 cartes a dones d’entre els 50 i els 69 anys, i un 51,46% ha decidit participar en el programa, el que suposen 4.959 mamografies. Una xifra molt superior a la del 2008, quan només un 19,74% de les dones van decidir fer-se la prova per voluntat pròpia, el que va suposar un total de 1.637 de les 8.293 a qui se’ls va enviar la carta des del Ministeri de Salut.



Va ser precisament el 2008 quan es va posar en marxa aquest programa per a la detecció precoç del càncer de mama i des de llavors els percentatges de dones que han decidit participar en aquestes cribratges ha anat augmentant. La ronda en què es van detectar més casos va ser la del 2016-2017, amb un total de 25 i una participació del 49,46%.



Des de l’Executiu recorden que el càncer de mama és un dels tumors que es diagnostiquen en major freqüència en les dones i, per aquest motiu, es considera un dels principals problemes de salut pública del Principat i els països de l’entorn. El SAAS va diagnosticar-ne 37 casos l’any 2018 i una cinquantena de dones van ser ateses per aquesta afectació a l’hospital de dia o al servei d’oncologia.

Per aquest motiu, fa una dècada que el Govern impulsa el programa de detecció precoç, una iniciativa destinada a dones d’entre 50 i 69 anys i que ofereix una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys. Amb aquesta, es vol reduir la mortalitat associada a aquesta malaltia, ja que les possibilitats de curació augmenten si el càncer es detecta en els seus estadis més inicials.

Cal destacar que el Govern organitza demà una jornada al voltant d’aquesta malaltia. Per primera vegada, el Ministeri de Salut liderarà la jornada, en col·laboració amb diferents organismes i entitats que se celebrarà sota el títol Una visió holística. Durant el dia es duran a terme diferents activitats, com ara taules rodones, conferències i una exposició de fotografies que oferiran una visió global d’aquesta malaltia. La jornada va adreçada a persones que pateixin la malaltia, però també a familiars i qualsevol persona que estigui interessada.

El poliesportiu, de rosa /Així mateix, demà el Poliesportiu es vestirà de roen el partit contra el San Pablo Burgos. El MoraBanc Andorra i l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), en el marc del seu acord i coincidint en el Dia mundial contra el càncer de mama han arribat a un acord de cara a aquest pròxim partit i es vendran polseres de color rosa per valor de tres euros amb el lema del club Mai por. A més, es farà un mosaic rosa, amb la col·laboració de Catalana Accidente, entre el primer i el segon quart.