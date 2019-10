Terrenys de l’antic càmping Internacional, per al nou Prat Gran

El Comú d’Encamp negocia amb els propietaris dels terrenys de l’antic càmping Internacional (Casa Joan Antoni) per tal de llogar un espai de 5.000 metres quadrats que, sumats a la parcel·la de també 5.000 metres quadrats que es podrà conservar del Prat Gran (inclou la zona destinada a aparcament i bona part de la plaça del rellotge), permeti disposar d’un altre gran parc al centre del poble. Segons va explicar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, la parcel·la de Casa Joan Antoni serien els corresponents a una futura cessió en cas de desenvolupar-se la unitat d’actuació. Així, la corporació s’ha proposat aconseguir tancar un contracte de lloguer que finalitzaria tan bon punt es rebés la cessió i l’espai passés a ser propietat de l’administració local. Operació que no es preveu en un futur gaire llunyà si es té en compte que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) hi té previst construir dos camps de futbol. De fet, Torres va assegurar que els dos projectes no serien incompatibles.



Aquesta operació permetria assolir un espai de 10.000 metres quadrats, quasi tan gran com els 13.000 metres quadrats que ocupa a dia d’avui el parc del Prat Gran, si bé en aquest cas els dos espais estarien separats pel carrer de la Molina. Amb tot, el mandatari va destacar que com que els terrenys esdevindrien propietat de la corporació, permetria desenvolupar-hi inversions de més envergadura.



Unes inversions, però, que ja quedaran en mans de qui lideri el comú el proper mandat. I és que la idea de la majoria actual és poder deixar tancat el contracte de lloguer perquè a partir del gener es desenvolupi allò que hauria de ser el nou «pulmó verd» de la parròquia. Una idea que va deixar sobre la taula va ser la de poder construir un pàrquing subterrani amb moltes més places que l’aparcament actual i a sobre cobrir-lo amb un parc.

Trasllat

El cònsol també va detallar el procés que se seguirà per deixar l’espai actual. S’ha acordat amb la propietat, Casa Areny, un termini de vuit mesos per treure tots els jocs i enderrocar les construccions presents. Mentre aquests treballs no es facin, el parc serà accessible. Pel que fa als jocs que hi ha instal·lats, es distribuiran entre els Jardins del Notari, en zones verdes del passeig de l’Alguer i en altres parcs que es faran al costat dels aparcaments de zones més perifèriques com a Hort de Godí, el Pedral o a un nou aparcament de les Bons. També s’està buscant una nova ubicació per al servei de circulació i per al de Policia en altres espais comunals.

Pla d’ajudes per impulsar el comerç a la parròquia

El ple del Comú d’Encamp va aprovar ahir per unanimitat una ordinació que ha de servir de base per a futurs programes d’ajuda per impulsar el comerç i l’activitat empresarial a la parròquia. El cònsol major, Jordi Torres, va citar com a exemple dos casos concrets. D’una banda, la recent aprovada ordinació de terrasses que obligarà, en un termini de dos anys, a bars i restaurants a adaptar-se als nous requisits fixats. La corporació preveu facilitar ajudes per als propietaris que ho sol·licitin. Cas similar seria el de l’ordinació que es treballa per homogeneïtzar els rètols dels establiments. «Si exigim que els canviïn, els podem ajudar», va apuntar. De moment no s’han concretat les quantitats de les ajudes ni quins programes es faran específicament, ja que s’aniran desenvolupant en decrets independents. El conseller del PS, Joan Sans, es va mostrar convençut que serà una bona mesura per reactivar l’activitat econòmica a la parròquia. Opinió compartida, també, per la liberal Maribel Lafoz, si bé va lamentar que no s’hagués previst més control per evitar que un negoci que hagi rebut una ajuda acabi tancant al cap de poc temps. D’altra banda i també en el marc del pla de dinamització comercial, s’ha convocat un concurs per fer un projecte que permeti «ordenar» la distribució logística al Pas i evitar problemes entre repartidors, vianants o transport públic.