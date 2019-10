El mantó, protagonista a l’Auditori Nacional

Es pot veure demà a l’Auditori Nacional d’Andorra. L’entrada és gratuïta i hi ha la possibilitat de fer una donació econòmica. Tota la recaptació anirà destinada a Assandca.

La representació comptarà amb escenes que representen la relació i interacció entre persones o amb la natura, la pagesia feinejant o els oficis antics, ja sigui a la mar o terra endins. També es podran veure moments de la vida, des d’un ritu funerari a un carnaval. Es tracta d’una selecció de gèneres i balls àmplia, incloent-hi jotes, pas-dobles, havaneres, farandola, rumba, fandango, vals, sardana, ball pla i rebatut. És un conjunt heterogeni amb diversitat de colors i orígens, on el mantó és l’eix vertebrador d’indrets, costums, ritus, oficis, moments de la història de vida, festes i tradicions.

Sobre l’escenari es podrà veure un conjunt de danses tradicionals i de creació pròpia, a càrrec del cos de dansa i veterans. La codirectora de l’Esbart, i responsable del vestuari, Sandra Tudó, va exposar sobre l’espectacle que «el mantó, esclavina, espatller, fulard, manteleta, mocador, tapacoll o xal és protagonista en molts dels balls dels Països Catalans. Volem retre homenatge a aquest element indispensable en la indumentària folklòrica de la nostra cultura. Les danses reflecteixen el què sentim i ens diuen com som i el mantó esdevé nexe d’unió entre elles».

El nou espectacle de l’Esbart Valls del Nord s’estrena demà a Ordino. T’ho ballaré amb mantons és una selecció de balls de diversos punts geogràfics de parla catalana que té el mantó com a fil conductor, mostrant costums, celebracions i moments de la vida de tots aquests indrets.

Per El Periòdic

