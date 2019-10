Casadevall reclama més recursos humans a Justícia

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va aprofitar el discurs d’obertura de l’any judicial per recordar la petició que té feta al Govern per poder disposar de més recursos, especialment, més personal. Una petició que va desvelar que ja han fet arribar al Ministeri de Justícia i Interior. Des de l’Executiu es va deixar clar que els darrers anys ja s’ha incrementat la dotació pressupostària per respondre a les necessitats de la Justícia, però que estan en disposició de poder accedir a part de les demandes.



Casadevall va assenyalar que el servi d’inspecció ha fet constar en els darrers informes elaborats que algunes oficines de la Batllia necessiten més mitjans per fer front al creixement de les demandes i sobretot, en els casos més complexos que no formen part de la delinqüència ordinària. En aquest sentit, es reclama poder dotar de més recursos a la Policia que exerceix funcions de policia judicial per poder donar resposta a les demandes d’investigació que arriben, en bona part, de la secció d’instrucció especialitzada.



Igualment, va posar en relleu que la manca d’eficiència i de mitjans destinats a resoldre aquests procediments «no serà percebut favorablement a l’estranger, amb el descrèdit que pot comportar».



Les peticions, tal com va confirmar el mateix president del CSJ, han estat acceptades en part, però la resta s’han deixat per a propers exercicis. El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre que calen més recursos, però alhora va reivindicar que «això és el que s’ha estat fent els darrers anys». Així, va assenyalar que la partida de personal el 2014 era de 6,5 milions, mentre que actualment supera els 8 milions. «En cinc anys s’ha incrementat un 30%», va afirmar, afegint que «de tant en tant caldria reconèixer que s’ha fet una bona tasca per part del Govern i que ha atès les demandes i reivindicacions de des de fa molts anys, tot i que no vol dir que haguem assolit la perfecció». Espot va avançar que una de les àrees que es reforçarà serà la primera instància, «la trinxera de la Justícia».

Recusacions

D’altra banda, Casadevall també es va referir a les dificultats per poder compondre un tribunal quan es produeixen diversos casos de recusació, com ha passat en el cas del judici de BPA. En aquest sentit va recordar que per posar-hi solució només hi ha dues opcions: o disposar de més magistrats o canviar la llei que permet les recusacions. «No tenim res a dir sobre les recusacions, ho marca la llei», va apuntar, tot assenyalant, però, que «mentre la llei sigui tal com és, quan hi hagi batlles o magistrats recusats hem de poder tenir una alternativa». Va posar com a exemple el tribunal de corts. «Si tenim sis batlles i en recusen quatre, no podem fer judicis. Per tant, o tenim magistrats o batlles substituts, o no podem jutjar».



El president del CSJ va explicar que en altres petits estats s’han trobat amb una problemàtica semblant i la solució adoptada ha estat una legislació més restrictiva, però va evitar pronunciar-se clarament a favor d’aquesta opció. «Si dic que s’ha de regular, diran que no vull recusacions i no és el problema, si la llei ho permet, ja em sembla bé», va insistir. D’aquesta manera va reiterar que hi ha les dues opcions sobre la taula i que en cas d’haver de canviar la llei, és cosa del Parlament.

Canvi qualitatiu, més eficàcia i eficiència i millores en seguretat a la nova seu judicial

Enric Casadevall va començar el seu discurs recordant que el trasllat a la nova Seu de la Justícia cada vegada és més a prop. Un canvi que considera extremadament necessari per poder fer «un canvi qualitatiu substancial» i d’aquesta manera contribuir a «complir el què s’espera de nosaltres, incrementant els nivells d’eficàcia i eficiència». De la mateixa manera va remarcar que el servei d’inspecció ha destacat en cadascun dels seus informes la situació que pateixen els locals de la Batllia i els Tribunals en matèria de seguretat, espai, llum, arxiu i altres. Tot de mancances que va explicar que quedaran resoltes un cop l’administració de justícia es desplaci finalment al nou edifici que confia que estigui enllestit «en pocs mesos».

Més judicis ràpids i petició per incorporar un nou fiscal

El fiscal general, Alfons Alberca, va apuntar ahir la possibilitat de valorar la possibilitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació de l’ordenança penal, és a dir, el judici ràpid, a un major nombre de delictes. L’apunt el va fer després d’explicar que el 7,29% de les 1.364 ordenances penals proposades pels batlles instructors durant l’exercici 2018-2019 van ser acceptades pels encausats. De fet la petició també s’inclou en la demanda de reforma extensa del Codi de procediment penal que fa anys que proposa Alberca i que busca, entre altres objectius, adequar l’ús de les noves tecnologies al procés penal, ampliar els supòsits d’ordenança penal en fase d’instrucció o ampliar el termini de secret de les actuacions.



El fiscal també defensa una revisió de la Llei de cooperació penal internacional i com ja va fer l’any passat en la mateixa cerimònia d’obertura de l’any judicial va tornar a demanar la necessitat d’examinar una futura tipificació de la corrupció privada i de l’increment injustificat del patrimoni, així com estendre la responsabilitat penal a les persones jurídiques i valorar la signatura del Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció feta a Mèrida l’any 2003.



D’altra banda, el fiscal, tal com va fer el president del Consell Superior de la Justícia, també va interpel·lar al Govern davant la «necessitat immediata» d’incorporar un nou fiscal durant l’any 2020. Alberca va recordar que durant el darrer període analitzat, els informes evacuats van ser 1.358 més que l’exercici anterior, per la qual cosa, en la pràctica diària es denota «una impossibilitat d’assistir en temps adequat i de forma personal a la integralitat dels requeriments que ens són sol·licitats». Una situació que va avisar que s’agreujaria a partir de l’1 de gener del 2021 amb l’entrada en vigor del Codi de Procediment Civil. Malgrat tot, el fiscal va destacar que fins ara les peticions tant al Govern com al Consell General han estat escoltades i, per tant, confia que aquesta vegada tindrà el mateix efecte.