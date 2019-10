Primera jornada d’entrenaments complicada per a Cardelús a Motegi

La primera jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi del Japó que es va disputar ahir al circuit de Motegi va resultar més complicada de l’habitual per a Xavi Cardelús pel que fa a la posada a punt de la seva moto. Com és habitual, l’andorrà i el seu equip van centrar aquest primer dia d’entrenaments a definir els ajustaments de la seva KTM i anar provant diferents modificacions que milloressin el comportament de la moto, però van tenir dificultats a l’hora de resoldre les reaccions de la mateixa a l’hora de frenar i entrar derrapant als revolts.

Cardelús es va trobar amb dificultats per fer entrar la moto a la traçada correcta en els revolts i, malgrat el bon treball de l’equip, ja que va anar introduint canvis per millorar la situació, l’evolució al llarg del dia no va ser totalment positiva perquè el problema persisteix. Aquesta circumstància farà que el tercer entrenament lliure que es disputi avui sigui molt més important de l’habitual. La millor volta de l’andorrà d’ahir va ser d’1.55,549, temps aconseguit en el primer entrenament lliure.

«Hem tingut més dificultats de les que ens esperàvem perquè, des del primer entrenament, em costava força entrar als revolts fent derrapar la moto en frenades fortes», comentava i remarcava que «m’empenyia cap a fora i tendia a anar recta». «Hem estat treballant de valent per resoldre aquest problema, però no ho hem aconseguit del tot i ara tocarà acabar de definir la posada a punt de la moto per poder fer un bon entrenament classificatori», assegurava i repetia que «les coses no han sortit com esperava, però també cal tenir en compte que els divendres es tracta sobretot d’això, de treballar en la moto i solventar els problemes que hi pugui haver de cara a tenir la millor configuració possible de suspensions». «Sé que, tenint en compte el treball i la capacitat dels meus tècnics, farem un pas endavant», manifestava. La tercera sessió d’entrenaments lliures començarà a les 2.55 hores i l’entrenament classificatori està programat per a les 6.30 hores.