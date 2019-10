Projecte per millorar les relacions dels joves autistes

L’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) va engegar a principis de mes un projecte adreçat, especialment, a millorar les relacions socials dels joves d’entre 18 i 27 anys que pateixen el trastorn de l’espectre autista. Tot sorgeix arran de les peticions de les famílies, que veien tancats els seus fills hores i hores a casa sense cap amistat que els motivés a sortir al carrer a divertir-se com qualsevol altra persona. Davant d’aquest fet, des d’Autea es va decidir impulsar la proposta en la qual una psicòloga, Montserrat Mases, actua com a nexe entre els joves amb la voluntat de potenciar la seves habilitats socials i comunicatives per, finalment, poder arribar a formar una colla d’amics sense que hi hagi cap intermediari.

El projecte és força recent i fins ara està constituït per tres joves. Un cop els pares i mares donen el seu consentiment, Mases els contacta via WhatsApp, els hi dona la benvinguda, i els convida a una reunió per tal que es coneguin entre ells. La idea és que es puguin anar trobant diversos cops per setmana, tot i que aquest fet varia perquè alguns d’ells han de donar compliment a les seves obligacions laborals. La psicòloga destaca que totes les activitats estan «centrades en allò que a ells els agrada», i que es basen principalment en anar al cinema, quedar per prendre alguna cosa, fer alguna ruta per la muntanya o visitar algun centre cultural del país. Des d’Autea es fa una crida perquè hi participin totes les famílies interessades.