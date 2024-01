Aquesta nit de Cap d’Any vaig fer una altra de les meves petites escapades. Vaig marxar el divendres 29 a la nit per estar l’endemà a Almagro on havia comprat entrades per al dia 30, per a la funció teatral especial de final d’any del Corral de comèdies d’Almagro: Els cómicos de la legua y el Retablo de las Maravillas.

En aquest espectacle de La Garnatxa d’Umbra vam poder gaudir de l’actuació de cinc bufons, sorprenent-nos molt poder veure en primera persona com els còmics de la legua representaven els seus textos clàssics al seu pas pels Corrals de Comèdies al segle XVII.

Els cinc bufons després de contar la història del Corral van representar través de la farsa, una tècnica d’interpretació molt usada per representar aquestes obres durant el Segle d’Or, un entremès de Miguel de Cervantes, el Retablo de las Maravillas, que representaran a través de la farsa. I la sorpresa de Cap d’Any? Ens vam menjar allà mateix els dotze raïms! Dotze...? No, tretze! Perquè aquest número, segons vam explicar els bufons, porta bona sort.

El divendres 30 al matí vam anar a Ciudad Real per veure el museu Elisa Cendrero i després al migdia vam anar per allà de tapes a prop de la plaça major. A la tarda, com ja us he dit més a dalt, vam anar al teatre i després a sopar a un restaurant a prop del corral de comèdies unes mongetes amb perdiu i gaspatxos manxecs. Tot estava molt bo. A la nit vam anar a un karaoke i vam dormir a Ciudad Real. L’endemà, després d’esmorzar, vam anar cap a Segòvia on teníem la reserva de la festa de Cap d’Any a l’Hotel Puerta de Segòvia, on com us imaginareu el segon plat va ser garrí rostit. A més ens van servir uns aperitius de benvinguda i de primer una mariscada de llagostins, gambes de Huelva, escamarlans i nècora. Durant el Cotilló amb barra lliure va haver-hi un sorteig de regals: pernils, estances, vi... Però no ens va tocar res.

A Segòvia, encara que ja ho havíem vist una altra vegada, vam visitar de nou l’aqüeducte de Segòvia que és meravellós i vam aprofitar per fer-nos algunes fotos.

Després vam dinar al Restaurant Bar José, on vam compartir un plat de Judiones de la Granja, uns lletons de xai de llet saltejats i cochifrito; però deixant una mica d’espai per al sopar de la nit de Cap d’Any que va estar molt bo i per al ressopó que a les 5 del matí ja ve de gust un caldet.

El dia de Cap d’Any després del brunch en el qual, a més de les coses habituals de l’esmorzar, hi havia arròs, pasta i sopa castellana, entre altres plats calents, vam tornar cap a Andorra.