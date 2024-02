Benvolguts,

El lector habitual m'haurà sentit dir que hi ha un preu que importa més que la resta. El preu de l'energia determina l'apetit global pel risc; per consegüent, determina la resta dels preus en els diferents actius. De risc i no risc.

Hi ha aspectes que encara m'inspiren confiança i em fan pensar que el preu del petroli (i l'energia) no es dispararan enguany. Per exemple:

1) Alguns membres de la OPEC+ comencen a abandonar la disciplina de grup. Això convida a pensar en més oferta i preus més baixos.

2) La victòria de Trump vindrà acompanyada d'un gir-en-O en l'agenda Biden, que imposava sancions i una regulació molt pesada en el fuel d'origen fòssil. Probablement, veurem una forta desregulació, la fi de la pausa en els nous permisos d'exportació d'LNG, o la fi dels “mandats” sobre EV, i qui sap si fins a la retirada dels EUA del pacte de les Nacions Unides sobre l'escalfament global.

3) A Noruega augmenta un 13% (déu-n'hi-do) la seva inversió en extracció enguany; o

4) l'Iraq ha revelat el seu pla per a passar a ser un país de 4,2 milions de barrils/dia a un de 7 milions. Per a això ha “permès” que la Xina es faci amb el 34% de les reserves del país i el 66% de la producció, a canvi d'augmentar la infraestructura que permeti aquestes exportacions.

Sí. Tot això apunta a un preu del petroli relativament contingut en el futur. Però després ve la nova realitat gràfica (que mostro sota). Uns estocs de cru que, a hores d'ara, i d'acord amb el planejat, haurien d'haver-se recuperat notablement (especialment les reserves estratègiques), però que per una raó o una altra no ho han fet; i això és una cosa que no puc ignorar. Això em porta a concloure que, en absència d'una recessió (que sembla no estar en el calendari), podríem veure una mica de tensió en el preu del cru enguany.

Les implicacions d'això són omnipresents i invariables (afecten a tot). Des de la Fed, l’ECB, la TIR dels bons, l'apetit pel risc… i potser l’equity.

La intensitat? No ho sé. Per això, és raonable mantenir una estratègia d'observança, amb una mica de pólvora en el carregador, i amb una presència d'actius “tot terreny”, tal com estem fent en els mandats discrecionals del banc.