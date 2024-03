En el paisatge musical contemporani, les lletres d’alguns gèneres musicals han estat objecte de gran controvèrsia. El motiu? La seva tendència a reforçar idees misògines. Aquest fenomen no només influeix en la percepció que tenen les adolescents sobre si mateixes, sinó que també impacta en les dinàmiques de relació entre nois i noies, amb possibles ramificacions en comportaments violents i abusius que poden conduir a la delinqüència juvenil.

És innegable que les lletres de moltes cançons de gèneres com el rap, el reggaeton o el hip-hop, entre altres, sovint glorifiquen l’objectificació de la dona, el control masculí i la dominació sexual. Unes representacions que, no només perpetuen estereotips de gènere, sinó que també contribueixen a la construcció d’una cultura que minimitza el valor i la dignitat de les dones.

Aquesta influència no passa desapercebuda entre les adolescents, que es troben en un moment de ple descobriment de la seva identitat. Consumint aquestes lletres i internalitzant els missatges que transmeten, les joves poden arribar a assimilar la idea que la seva vàlua radica únicament en el seu aspecte físic o en la seva capacitat per satisfer els desitjos de la seva parella. Això pot tenir un impacte profund en la seva autoestima i en la seva percepció del seu propi valor com a persones.

Les lletres misògines també afecten de ple les relacions entre els joves. Si els nois internalitzen els missatges de superioritat masculina i de control sobre les dones, és més probable que adoptin comportaments dominants i fins i tot violents en les seves relacions. Un fet que pot manifestar-se en situacions d’assetjament, agressions sexuals o violència de parella, creant un cercle viciós de relacions tòxiques i perjudicials.

D’altra banda, les noies que fan seus aquests missatges poden trobar-se en relacions desequilibrades, en què cedeixen el seu poder i la seva autonomia en favor dels desitjos de la seva parella. Això pot conduir a situacions d’abús emocional, físic o sexual, en què les noies es veuen atrapades en dinàmiques de control i submissió que posen en perill la seva seguretat i benestar. Vaja que es donen tots els ingredients per crear una tempesta perfecta.

És important reconèixer que aquestes problemàtiques no són exclusives d’un determinat gènere musical o d’un grup específic d’artistes. La misogínia es manifesta en diverses formes i contextos, i és responsabilitat de tots com a consumidors de música i com a membres de la societat, desafiar i rebutjar aquestes narratives prejudicials. Resulta preocupant que aquests missatges que es transmeten a través de determinats gèneres musicals esdevinguin coneguts per un auditori cada cop més jove.

Per abordar aquestes qüestions de manera efectiva, és necessari un esforç col·lectiu que impliqui artistes, consumidors, educadors i responsables de polítiques. Els artistes tenen una responsabilitat ètica; la de crear un contingut que no només sigui entretingut, sinó també respectuós i inclusiu.

Els consumidors, d’altra banda, tenen el poder de triar què escolten i què promouen amb el seu temps i el seu diner.

A les aules, és essencial incorporar educació sobre igualtat de gènere i respecte mutu en els plans d’estudis. S’ha de dotar als nostres joves de les eines necessàries per interpretar críticament les lletres musicals i resistir-se als missatges nocius.

Les polítiques públiques també poden jugar un paper crucial en aquesta lluita, mitjançant la promoció de legislacions que penalitzin la incitació a la violència i la discriminació de gènere en les lletres musicals i altres formes d’expressió cultural.

En resum, les lletres de gèneres musicals amb tendències misògines tenen un impacte profund en la percepció de si mateixes de les adolescents i en les dinàmiques de relació entre nois i noies. Hem d’abordar aquestes problemàtiques de manera holística i col·lectiva, desafiant les narratives prejudicials i treballant cap a una cultura musical i una societat més igualitària i respectuosa.