En el món empresarial, els termes unicorns blancs i unicorns negres s'utilitzen per a descriure dos tipus d'empreses emergents que han obtingut una valoració de mil milions de dòlars o més, amb característiques molt diferenciades.

Les empreses unicorns blanques se centren en sectors tradicionals com les finances, la salut o l'energia i tenen un model de negoci ben definit, escalable i busquen la rendibilitat a curt termini. Els hi donen suport grans inversors que formen part i disposen de la major part de l’accionariat.

Les empreses unicorns negres operen en sectors menys tradicionals com la intel·ligència artificial, la biotecnologia o l'espai i tenen un model de negoci més innovador, disruptiu i arriscat prioritzant el creixement a llarg termini. Habitualment tenen el suport d’inversors de capital risc més agosarats.

En un món empresarial dominat pels "unicorns", va sorgir un nou moviment a Estats Units amb l'objectiu d'empoderar les minories racials i de gènere per trencar les barreres i superar l’obtenció de finançament. Amb el lema "Les zebres poden arreglar el que espatllen els unicorns", aquest moviment busca canviar aquesta tendència de la indústria tecnològica.

El moviment de les zebres va ser llançat la dècada passada, per quatre dones emprenedores que van trobar grans dificultats per obtenir finançament per a les seves startups tecnològiques. En el seu manifest, demanaven a la Silicon Valley d’invertir més en dones i minories ètniques, recolzant aquelles companyies que busquen rendibilitat i també millorar la societat, en lloc de perseguir els clàssics unicorns.

Aquest moviment sorgeix com a resposta a les conductes generades pel model de capital risc, que afavoreix un tipus específic de persona sobre una altra descartant aquestes minories. Les zebres busquen diferenciar-se dels unicorns en la cerca d'una prosperitat sostenible, afavorint la pluralitat i la cooperació en lloc dels monopolis i la competència.

L’empresa zebra té un propòsit social clar i un compromís real amb la societat, el medi ambient i el benestar. No es tracta de simples declaracions d'intencions, sinó d'accions concretes que generen un impacte positiu amb beneficis econòmics alineats amb els Objectius de desenvolupament Sostenible de l’ONU.

El paper de les dones com a promotores de la diversitat, és un element clau en la creació d'entorns laborals diversos i inclusius, on tothom se senti acollit i pugui aportar el seu màxim potencial.

Les dones líders són una força poderosa que està transformant el món. La seva capacitat per inspirar, connectar i construir relacions és fonamental per crear un futur més positiu per a tothom.

Organitzacions com la UNESCO estan treballant per promoure l'emprenedoria femenina i eliminar estereotips que enfronten les dones en el món empresarial.

Les dones estan irrompent en el panorama empresarial amb un estil de lideratge únic. No es tracta d'una qüestió de "millor" o "pitjor" que els homes, sinó d'una nova perspectiva que complementa les formes de liderar existents. El lideratge femení es basa en la col·laboració, la comunicació efectiva, la intel·ligència emocional i la flexibilitat.

Aquest enfocament aporta frescor i dinamisme al món empresarial, obrint camí cap a un futur més divers i inclusiu. Les dones líders estan teixint xarxes sòlides, creant espais de suport i empoderament entre elles, i trencant els motlles tradicionals del que significa ser un líder.

Les dones, amb el seu estil de gestió més empàtic, orientat a les persones i col·laboratiu, troben en el model empresarial zebra un terreny fèrtil per a desenvolupar tot el seu potencial. Aquesta combinació única crea un espai ideal per al lideratge femení.

Aquesta empatia encaixa perfectament en detectar, identificar i comprendre les necessitats dels clients i la seva capacitat en crear productes i serveis que corresponguin a la demanda i el mercat.

Tot i això, encara queda molt camí per recórrer. Les dones continuen enfrontant desafiaments específics com l 'accés desigual al finançament i les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar.

El lideratge femení i l’empresa zebra representen una nova força per a la transformació del panorama empresarial. Aposten per la diversitat de talent i una cultura empresarial diversa i inclusiva, independentment del seu gènere, raça, origen o qualsevol altra característica.

Els estudis demostren que la diversitat de gènere en els equips directius augmenta la rendibilitat empresarial. Les dones aporten una visió i una perspectiva completament diferent que permet a les empreses prendre decisions més encertades i creatives.

Les dones tenen un rol determinant en el desenvolupament i l'èxit d’aquestes empreses. Els seus valors, experiències i perspectives són essencials per a la construcció d'un model empresarial més just, sostenible i equitatiu.

Una de les característiques distintives és que tenen una cultura empresarial forta. Els seus valors centrals es basen en la transparència i la innovació. Aquestes empreses estan liderades per dones que inspiren amb la seva visió, valors i capacitat de gestió i busquen expandir-se i adquirir nous mercats, però sense perdre de vista els seus valors. Són veritables impulsores dels canvis que aporten una mirada crítica i positiva per ser més sensibles a les necessitats de la societat.

Les dones són essencials en la construcció d'un model empresarial més equitatiu i d’impacte, aconseguint el màxim potencial de rendibilitat sense perdre de vista un dels principals valors, la responsabilitat social.

Les zebres representen la realitat i busquen trencar amb el mite dels unicorns en el món empresarial, és un model que combina la força amb la responsabilitat, la innovació amb la sostenibilitat, i que ofereix a les dones l'oportunitat de brillar com a líders transformadores.