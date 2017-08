Opinió Les dietes d’estiu

Mentre pensava en el tema per escriure, vaig arribar a la conclusió que potser calia fer una reflexió menys política i més sanitària.



Ens trobem en plena època estival, i a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació ens trobem dia rere dia infinitats d’informacions sobre com alimentar-nos durant les vacances.



Moltes vegades em demano: Ha de ser durant les vacances l’únic període durant el qual cal seguir una alimentació adequada? Potser no seria millor dur una dieta equilibrada durant tot l’any i reservar aquells capritxets pel període estival?



Veiem noms de dietes variades i fantàstiques que t’asseguren una pèrdua ràpida de pes per estar perfectes a l’hora de posar-nos el banyador. Que ens prometen extravagants combinacions d’aliments sense cap tipus de seguiment i que prometen una figura perfecta sense cap esforç.



Totes elles, d’una forma o un altre, poden fer perdre pes de forma ràpida però alhora poden també provocar problemes per la salut. A més, l’experiència demostra que al llarg del temps es recupera el pes perdut i s’afegeix més.



Perdre pes, sense esforç; això és el que prometen aquestes dietes estiuenques i la veritat és que el sense esforç atreu molt. La realitat és que aquestes dietes indueixen a una restricció calòrica molt severa, amb grans mancances en alguns nutrients que si es mantenen en el temps poden arribar a ser molt perilloses per a qui les porta a terme.



Si revisem la bibliografia, les autoritats sanitàries d’arreu donen informació sobre com ha de ser una dieta equilibrada i afegeixen informació relacionada amb el risc per la salut que suposen el seguiment sense cap tipus de control d’aquestes dietes miraculoses.



Andorra es troba sota la influència de la dieta mediterrània. Una dieta que ha demostrat la seva eficàcia i seguretat, i que aporta els nutrients necessaris per una alimentació adequada.



Si aquesta la combinen amb exercici de forma regular, és a dir, mínim tres cops per setmana, la possibilitat de perdre pes de forma lenta però segura és evident i evitant el risc de tornar a recuperar el pes.



D’això se’n diuen accions de prevenció i promoció de la salut a través de l’educació per la salut.



L’educació per la salut en temes relacionats amb l’alimentació poden fer-se a molts nivells, però potser el què considero que pot tenir més impacte és el què es dugui a terme en l’entorn escolar.



Existeixen experiències que demostren l’efectivitat en la lluita contra l’obesitat en la integració de l’educació per a la salut de forma transversal en el currículum escolar.



La promoció d’escoles promotores de la salut en l’alimentació, on s’entengui que l’alimentació és quelcom més que ingerir aliments, que fan accions per incidir sobre l’esmorzar saludable, en el menjador escolar, desenvolupant treballs sobre salut-consum i potencien les actituds positives cap a la salut, aconsegueixen formar joves amb una conducta alimentaria sana amb capacitat per reflexionar sobre les conseqüències que té alimentar-se d’una forma poc adequada.



Una alimentació correcta i equilibrada és la millor manera de mantenir la salut, de tenir una bona capacitat de treball, de combatre malalties i d’aconseguir que l’organisme es desenvolupi normalment.



Consellera general independent - Grup Parlamentari Mixt