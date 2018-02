Quan neva, les carreteres es netegen, i així i tot, hi ha incidents. Llavors, que podem esperar de les zones per a vianants que semblen veritables pistes de gel? Ahir vaig intentar traslladar-me el mínim possible, però –com molts– en algun moment vaig haver de sortir al carrer. Innocent de mi, vaig optar per caminar pels llocs cèntrics pensant que estarien nets i fora de perill. La sorpresa va arribar quan passant per l’avinguda Carlemany i, posteriorment, per Meritxell, els meus peus es van veure obligats a fer veritables malabarismes per no caure a terra. I si us ho pregunteu, sí, anava amb calçat de neu. Però és que no era l’única, ni de bon tros, a cada passa que feia, sentia: «Ai! Ui! Quasi, uf!». Si en aquell moment hi hagués hagut un caçatalents, se n’hauria fet un fart de contractar a equilibristes. Entenc que les vies d’Andorra són extenses i que no es poden netejar al cent per cent, però una de les avingudes més transitades del país? Avui continuarà nevant, persistirà l’odissea?