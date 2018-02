Ja fa tres anys que des del Ministeri de Turisme ens van presentar les línies estratègiques per al període 2015-2019. El seu primer objectiu era posicionar Andorra com una destinació turística de referència tot l’any, un posicionament que volien aconseguir potenciant cinc paràmetres ben definits: el turisme de neu, el turisme de natura i muntanya, el turisme de wellness i salut, el turisme cultural i el turisme de compres.

Fa 15 dies ens van presentar el pla estratègic de màrqueting i comercial pel període 2018 amb uns primers resultats que reflectien que la feina s’estava fent bé i que les xifres marcades com a objectius s’acomplien i donaven resultats positius i altament satisfactoris.

Les presentacions anuals que es fan d’aquests plans comercials i de màrqueting, encara que puguin semblar feixugues i repetitives, segueixen un denominador comú: intentar posicionar Andorra com una destinació turística tot l’any. Des de l’entrada de DA al Govern, es va apostar de forma contundent per l’impuls al sector turístic i des del ministeri es van marcar i parametritzar les línies estratègiques per intentar assolir aquest objectiu.

Al llarg d’aquests tres anys s’han anat corregint paràmetres segons les necessitats i segons el mercat: inversions en campanyes publicitàries, en màrqueting i comunicació, accions comercials, esdeveniments, patrocinis …, no només per intentar millorar les xifres que s’havien marcat com a objectiu, sinó per tenir present en tot moment que el turisme és un sector econòmic molt viu.

Amb la nova Llei d’allotjaments turístics aprovada el juny del 2017 es marca un punt d’inflexió important amb la regulació dels apartaments moblats per a vacances, procés que permetrà la sortida del mercat d’apartaments que ara es destinen a ús turístic per passar a ser habitatges de lloguer.

Un altre dels punts rellevants del pla és l’entrada de visitants d’aquest darrer any: les xifres que ens varen presentar, sens dubte, són encoratjadores i ronden els 8,3 milions de visitants. Els objectius marcats de creixement s’acompleixen i les pernoctacions i el preu mitjà també s’incrementen, tot i la excessiva oferta d’allotjaments turístics. Es detecten clars indicis de desestacionalització en mesos com el juny i el juliol, moment en que les pernoctacions continuen creixent. Tanmateix, durant els mesos d’octubre i novembre ja no es produeixen els resultats nefastos d’anys enrere. Aquest creixement costa més d’assolir en establiments de tipus familiar i especialment en parròquies com Ordino i Sant Julià, on les ocupacions en general (donades per la Unió Hotelera) són les més baixes d’Andorra.

Un altre dels objectius era créixer en turistes i, durant l’any 2017, s’ha arribat al rècord amb 13,9 milions de pernoctacions. No passa el mateix amb els excursionistes; aquests han anat a la baixa, i, potser fruit d’aquesta davallada, s’extreu que les seves prioritats van canviant. Les causes es poden trobar en la diversitat d’ofertes comercials de l’entorn i en les creacions de nous centres comercials. Degut a això, i segurament degut també a altres paràmetres, el comerç no s’acaba de recuperar d’aquest estancament. Per aquesta raó, des del ministeri i tal com el ministre Camp va explicar en la presentació del Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme 2018 tenen bastant avançat el pla estratègic de turisme de compres, compartit i treballat amb les associacions de comerciants.

En la referida presentació, es va parlar també del Pas de la Casa i des del ministeri es va explicar que, juntament amb els comerciants, estan analitzant estratègies conjuntes per reactivar el comerç.

Les xifres ja publicades del sector turístic estant en una clara tendència positiva i crec que les línies estratègiques marcades des del ministeri són les correctes malgrat s’hagin d’anar fent correccions (les tendències del mercat són canviants i vives). L’estratègia que hem de compartir i aconseguir entre tots, com el títol de l’escrit indica, és la de posicionar Andorra com una destinació turística de referència tot l’any i, de moment, s’està aconseguint. H

