Fabiola Sofia Masegosa

Com ja deveu saber, m’agrada molt viatjar, encara que ara no ho faig tant com voldria; però, tot i així, ja més d’una vegada he compartit amb les persones que em llegeixen algunes de les meves experiències en forma de petites escapades.

No obstant això, quan parlo dels meus viatges, no m’agrada fer una mena d’enumeració de dades del tipus preus, on dormir o restaurants, sinó que m’agrada molt més compartir experiències inspiradores que puguin incitar-los a visitar els llocs que m’han fascinat.

Un fet a ressaltar sobre els meus viatges és que m’agrada viatjar de forma independent. Visitar i fer el que em vingui de gust sense tenir uns horaris fixos i sense anar sempre darrere d’un grup i d’un guia que em marqui el que he de fer a cada instant i m’indiqui cada cosa que he de visitar. Normalment, abans de sortir de viatge, ja he decidit quines coses em venen de gust visitar i sempre ho faig al meu aire deixant temps per improvisar si sorgeix l’ocasió.

Encara que reconec que viatjar pot sortir una mica car, per a mi és una de les millors inversions que podem fer. A més, amb el temps, quan mirem cap enrere, valorem més les experiències viscudes que les coses materials acumulades. Són les experiències les que enriqueixen la vida, no els béns.

Entre els beneficis de viatjar es troba el fet que, quan ho fem, descobrim i experimentem coses noves, les quals ens fan sortir de la rutina en la qual ens trobem immersos i, així, podem gaudir de la vida de manera diferent a com estem habituats. Amb això, no vull dir que no es gaudeixi de la vida quan no s’està de viatge, o que s’hagi de viatjar per gaudir de la vida, però és cert que quan viatgem fem coses que no acostumem a fer normalment com, per exemple, tastar la gastronomia d’altres llocs que ens fa descobrir nous sabors i olors, gaudir de paisatges diferents als coneguts, descobrir l’arquitectura i els monuments del lloc, etc. Això pot aportar-nos uns records inesborrables als quals podem acudir en els nostres moments més baixos per evadir-nos i sentir-nos millor com les meves tardes a la cafeteria París de l’illa de Tenerife o els sopars a Taormina a la llum de les espelmes que il·luminaven de nit tots els carrers.

A més, viatjar ens farà entrar en contacte amb persones d’altres països amb costums i cultures diferents amb les que podrem mantenir converses sobre la seva visió de les coses en general, o de qualsevol tema sobre el que ens interessi conèixer la seva opinió en particular. Això obre la nostra ment i ens torna més tolerants.

Així que, per acabar, us animo a viatjar i conèixer nous llocs i persones algunes dels quals segur que marcaran les nostres vides per sempre.