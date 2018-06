La política cultural és una part indispensable del model de qualitat de vida que volem per a Andorra. Aquest és el full de ruta que Demòcrates per Andorra ha desenvolupat durant aquests set anys de treball amb un objectiu prioritari: convertir la cultura en un valor compartit per tothom i integrat a tots els àmbits de la vida.

Per garantir la presència de la cultura en l’esfera quotidiana hem de ser conscients que cal cuidar, recuperar i potenciar el patrimoni, així com els valors i elements que la sustenten. Una de les prioritats del Govern ha estat posar al dia el nostre patrimoni, localitzant aquells elements als quals es pot donar un nou ús, i redefinint i millorant els usos d’aquells que ja funcionen però que cal potenciar i modernitzar.

Aquest és el cas del Museu Nacional de l’Automòbil que, després d’anys de funcionament a les dependències que el van veure néixer, té l’oportunitat de fer un salt endavant per convertir-se en un espai vivencial que ens ajudi a interpretar l’evolució d’una societat a través de l’evolució dels seus vehicles.

El conveni signat recentment entre el Comú d’Encamp i el Govern permetrà tirar endavant un museu nacional més modern i que podrà acollir més vehicles que actualment no podia exhibir per falta d’espai.

Un projecte important per a Encamp. Un projecte que busca nous elements per reivindicar-se com a pol generador d’activitat i com a destinació turística, construint una identitat dinàmica, amb noves propostes i atractius a nivell comercial, urbanístic, esportiu i cultural.

El futur Museu Nacional de l’Automòbil donarà més pes i definició a un eix central de la parròquia que ara es potenciarà amb la remodelació de les avingudes François Mitterrand i Joan Martí, per part del Comú d’Encamp.

Una proposta museística de primer ordre que reforçarà el paper d’Encamp en l’oferta nacional i el farà contribuent de primera magnitud amb un equipament modern i d’interès nacional, perquè a Encamp explicarem un bocí de la nostra història dins un gran relat de país que, alhora, oferirà l’oportunitat de viure una experiència única a totes les persones que ens visitin.

Aquesta iniciativa és una mostra d’aquesta voluntat i manera de fer que hem volgut imprimir a la nostra gestió al capdavant de les institucions: la complementarietat i la visió de país a l’hora de tirar endavant projectes transformadors que millorin la qualitat de vida de les persones, sigui quina sigui la parròquia que les aculli. La identitat és una i és fruit d’un llegat compartit del qual tots en som hereus. Potenciem-la!