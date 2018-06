El dia de la celebració de Canòlich, el cap de Govern, potser inspirat per la Mare de Déu, feia unes declaracions un cop acabada la missa a on manifestava que un pacte entre liberals i socialdemòcrates era difícil d’entendre, ja que al seu criteri en el tema d’Europa un servidor és un euroescèptic i en canvi el candidat del PS és signatari del pacte per l’acord d’associació amb el Govern.



Sembla mentida que després de set anys, el senyor Martí no hagi entès res encara. Quan el 2011 es decideix que el Partit Liberal no s’ha de dissoldre és perquè algunes persones no confiem ni en el senyor Martí ni el projecte de DA. Quan en el 2015 Liberals d’Andorra ens presentem a les eleccions generals és perquè no creiem ni en el projecte de DA ni en el senyor Martí. Quan al llarg d’aquesta legislatura el senyor Martí ha proposat diversos pactes d’Estat, siguin per Europa o Sanitat amb unes propostes que no eren creïbles, els Liberals no hem acceptat formar-ne part d’ells perquè, senzillament, els que fa temps que coneixem al senyor Martí sabem, i l’exemple d’aquests pactes ens ho ha demostrat, que no ens podem refiar del líder demòcrata.



Posa’t a penjar-me alguna etiqueta senyor Martí, la que sí que li accepto i de bon grat és la de DAescèptic, perquè un servidor no és euroescèptic, ho he dit moltes vegades, sóc per sobre de tot andorrà i, per tant, primer passa Andorra, i si l’acord es demostra que és bo pel país, llavors endavant amb l’acord. Ara bé, demostri vostè, perquè és la seva obligació, que l’acord pot ser beneficiós per Andorra, els andorrans i la gent que hi viu també al nostre país. Vostè sap perfectament que el seu Govern no ha sabut explicar els avantatges del possible acord amb la UE, si hi són, que jo crec que sí, però no amago que tinc més dubtes de si els avantatges acaben de compensar els desavantatges, que cal reconèixer que també existeixen, cosa que no l’he sentit mai explicar a vostè, i això no és legítim ni responsable.

Però potser ara que han decidit fer un prospecte per fer pedagogia sobre l’Acord d’Associació ho acabarem d’entendre tot plegat. Amb tot lamento que mentre els governs seriosos fan estudis d’impactes per avaluar decisions importants, vostè ha decidit després de tres anys negociant amb la Unió Europea, que a les acaballes de la legislatura farà un prospecte, una gran aportació al debat de l’acord per a la societat andorrana. Estic segur que aquesta gran idea acabarà de convèncer a molts andorrans que l’Acord d’Associació és beneficiós pel país.



Decididament el seu final de mandat està sent sublim, cada dia se supera. Un cap de Govern que acaba la segona legislatura i que hauria de situar-se en un altre nivell de debat, resulta que es dedica a posar etiquetes, més pendent d’allò que més li agrada, que de fet és al que s’ha dedicat a fer durant els seus vuit anys de cap de Govern; pensar en eleccions, vots, sumes i restes, això mentre el país tenia i té grans reptes als quals no ha sabut respondre.



Suposo que ha acceptat que no farà campanya com a candidat, per això vol fer la seva pròpia campanya, i malgrat haver anunciat el passat debat d’orientació política, el setembre del 2017, que seria l’últim i que no en faria cap més, ara a mesos de final de legislatura, es treu de la màniga un debat d’orientació qui ni els seus propis companys entenen.



Aquesta dèria electoral suposa però, que el senyor Martí en lloc d’estar més centrat a acabar i tancar dossiers importants pel país, tasca pròpia d’un cap de Govern que finalitza una etapa política, estigui més pendent dels acords que d’altres partits puguem fer –o no– de cara als pròxims comicis generals. En definitiva, tot plegat un mal favor a Andorra.