Cada cop està més de moda meditar, trobem a tot arreu centres on es pot practicar aquesta activitat mil·lenària. La meditació ha estat practicada per totes les cultures iniciàtiques del món, no només pels budistes o els hinduistes que són amb els que més familiaritzem la meditació, com també pel Ioga Kundalini. La meditació es basa primordialment en tècniques de respiració per trobar la pau interior i poder estabilitzar els nostres pensaments. Tot i així, existeix una gran varietat de tècniques i mètodes en el món de la meditació. Com, per exemple, tècniques que ajuden a regular l’energia del nostres cos, d’altres permeten trobar la pau interior, l’inspiració i la motivació.

Quan practiquem la meditació entrem en un estat de consciència i de pau realment elevat, sentim realment un equilibri en el nostre interior. Tot i així, en molts casos al poc temps d’acabar la meditació les frustracions i les pors tornen a aparèixer i els programes s’activen novament. Si profunditzem en les cultures iniciàtiques que utilitzaven la meditació com a eina per evolucionar la seva consciència, la gran majoria tenien una cosa en comú: la meditació no serveix de res si no posem la mateixa consciència en el moment present. I què vol dir això?

Quan meditem entrem en un estat on experimentem el moment present, percebem les emocions sense jutjar-les i no ens preocupem pel futur. Dirigim la nostra consciència i la nostra energia en visualitzar i crear un estat harmònic sigui quin sigui. De la mateixa manera, quan estem vivint el dia a dia la majoria de nosaltres no estem en el moment present, ens enfoquem majoritàriament en situacions passades i futures i ens oblidem realment de la importància de viure el present. La meditació ens ajuda a viure el present i poder observar el programes que ens dominen i aquesta consciència observadora l’hem de plasmar en el nostre dia a dia per poder realitzar el canvi. És igual si creus que la meditació et regula els chakras ja que si no realitzés un treball conscient durant el dia, el programa que creus que desharmonitza el teu centre energètic estarà present si no fas cap acció al respecte.

L’acció és primordial al canvi, ja que és un procés per materialitzar o transformar la nostra existència. Personalment practico la meditació des de fa molts anys i us puc assegurar que si tens clar un objectiu intern a realitzar com el fet de canviar un programa, l’acte de meditar i realitzar accions específiques al canvi, els resultats s’amplifiquen encara més. Donem com exemple als esportistes d’elit, abans de realitzar qualsevol competició, molts realitzen meditacions visualitzant el procés que realitzaran. Es concentren en cada múscul del seu cos, en cada acció que realitzaran, cada moviment i la viuen en el moment present. Hi han estudis que demostren que les meditacions que realitzen els esportistes abans de les competicions augmenten notablement el seu rendiment i les seves capacitats. Et recordo que tu tens aquestes capacitats però les has de desenvolupar, és un treball diari però la realitat és que els resultats els obtindràs si persisteixes en realitzar-los.

Enumero aquí uns quants beneficis que tots podem obtenir si practiquem la meditació de forma regular:

1. Augmenta el teu autoconeixement, depenent com enfoquis la meditació una observació interna de tu mateix ajudarà a conèixer millor els programes que regeixen el teu psiquisme.

2. Regula l’estrès, la meditació ajuda a ser conscient que l’estrès es manifestar per les nostres pors, al reconèixer-les conscientment podem anar mitigant el seu impacte a través de la consciència.

3. La ciència ha demostrat els beneficis que contrau meditar en el nostre sistema immunològic, i el millorament en la salut dels practicants, recorda ment sana i un cos sa. Tot i així, recomano que, en tot cas, no deixis la medicina convencional de banda.

4. Tant que parlem de joves hiperactius, la meditació ajuda molt a la concentració i a la capacitat d’enfocar els pensaments cap a un objectiu. Estaria bé que les escoles de tot el país posessin algunes eines en pràctica com la meditació. Només cal veure els resultats dels països que usen aquestes pràctiques a les seves aules.

5. Ajuda a empatitzar i ser més assertiu.

6. Potencia una ment més positiva, creativa i productiva.

7. Produeix sensacions de molta energia.

És una petita fracció dels beneficis que contrau meditar, però recorda que hauràs de realitzar accions perquè l’impacte sigui realment efectiu, a més de guanyar més credibilitat amb tu mateix.

Et desitjo una feliç setmana.