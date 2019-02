En el món del creixement personal aquestes dues paraules tenen un gran sentit i poder a l’hora de crear la nostra realitat. Des de sempre, totes les cultures iniciàtiques del món ens han transmès grans coneixements que la cultura occidental ha apartat o oblidat com una eina imprescindible en l’educació de les noves generacions i un coneixement per als adults, però gràcies al canvi de consciència, aquests coneixements estan tornant a ressorgir. Hi ha una qüestió universal que engloba la pràctica de com realitzar amb efectivitat un canvi en la nostra vida mitjançant els pensaments i els sentiments.



És un passatge peculiar i curiós i cal tenir en compte diferents aspectes molt importants. És summament important que quan volem realitzar qualsevol canvi hem de ser sincers amb nosaltres mateixos i ser conscients amb quines creences observem el món. Comencem:

1. La visió del nostre resultat ha de ser totalment clara, no hi pot haver divagacions en aquest sentit, ja que la nostra imaginació ha de projectar la visualització del resultat.



2. L’emoció que hem de sentir ha d’estar alineada amb la visió del nostre resultat, saps aquella sensació que tens quan ja has aconseguit el teu propòsit? Exactament! Una emoció de pura energia, força, felicitat i poder.

3. Cada dia de la setmana, matins i nits decreta i pràctica el següent: 3.1. Tanca els ulls per un moment i utilitza una respiració profunda i suau, visualitzat a tu mateix/a assolint el teu propòsit, com si ja l’estiguessis vivint en el moment present i viu cada detall. 3.2. En finalitzar decreta el teu objectiu, posa tota la teva energia en fer-ho.

Cada cop que efectuem un exercici de consciència com aquest estem obrint nous camins que ens donarà com ha resultat una major facilitat per transcendir qualsevol situació que vulguem transmutar. És important que deixis de banda el teu ego, per evitar crear idees que no venen de tu, ja que així el resultat es distorsiona i no arribaràs a cap resultat.



Integra al guerrer que portes a dins teu, reflexiona i qüestiona les creences que t’han portat a aquestes situacions i dona’t el crèdit que tens, ja que tens la capacitat de poder arribar on sigui només ets tu qui posa les retencions per no arribar, deixa de culpar, d’excusar-te, si una crisi apareix en el teu camí, és un indicatiu que has de transformar alguna cosa, i el millor de tot és que a més et diu que és el que has de canviar, recorda el que has après, quin significat vols que tingui per tu una crisi, el que sempre ha estat? O una oportunitat per evolucionar?



Els pensaments i els sentiments tenen un gran impacte en la nostra vida, condicionen el nostre present i futur amb les creençes que nosaltres mateixos moldelem. El amor és la paraula clau en tot això, ja que pensar i sentir en amor produirà uns grans efectes en la teva vida i no només parlo de coses quotidianes, sinó també canvis físics i en la teva pròpia salut.



Per finalitzar recorda que el teu cervell necessita un procés de 20 a 30 dies per integrar un nou hàbit per crear un nou canal neuronal, a cada repetició que facis per adquiríir noves creences vinculades amb un pensament i sentiment, les sinapsis entre les neurones implicades es reforcen i es fan més potents, i així s’acaben generant els anomenats camins neuronals.

El camí està davant teu, només ets tu qui escull la direcció que has de prendre.



