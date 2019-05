Fabiola Sofia Masegosa

Abans de començar a donar tot un seguit de pautes per millorar la nostra retenció de dades, cal deixar clar que per memoritzar alguna cosa en general no val mirar-s’ho només una vegada i ja està, com per experiència pròpia sé que fan molts alumnes. Llavors, què hem de fer?

Per començar, cal assenyalar que per aconseguir aprendre i memoritzar alguna cosa és absolutament necessari el repàs i la repetició dels continguts per tal de reforçar el record que aquesta informació deixa al nostre cervell. Una pràctica que a moltes persones els funciona -jo mateixa em trobo entre elles- és llegir i repetir les dades a memoritzar en veu alta diverses vegades, en lloc de fer una simple lectura silenciosa, ja que resulta més efectiu i eficient a l’hora de memoritzar el fet de verbalitzar el que estem llegint.

Tens algú que et pregunti? Fer una petita exposició a una altra persona del contingut que estem estudiant i hem de memoritzar també funciona. Aquesta estratègia jo l’he abandonat perquè ara no tinc ningú que em pregunti com abans, però em funcionava molt bé, ja que treballar mentalment la informació i expressar-la amb les nostres paraules resulta un recurs molt eficaç per retenir millor la informació.

Un altre aspecte molt important és prendre apunts quan el professor està explicant-nos el temari i fer esquemes i resums dels textos a estudiar, ja que si ens limitem a llegir uns continguts i esperar que aquests es gravin en la nostra memòria sense més, el més segur és que estem utilitzant un procés lent i poc eficient. El maneig de la informació a nivell mental accelera i millora el procés d’aprenentatge.

Una altra estratègia per aprendre és vincular les coses noves que aprenem sobre un tema amb els nostres coneixements previs sobre ell. D’aquesta manera li donarem un sentit a la informació i li atribuirem un significat.

També, cal ocupar-nos del lloc d’estudi, com ja us vaig comentar en altres ocasions és important a l’hora de facilitar el procés d’aprenentatge. Per afavorir la memorització, és recomanable buscar un lloc amb una llum i temperatura adequades i en el qual estiguem asseguts còmodament però no massa relaxats. Un altre factor important és eliminar qualsevol tipus d’element que pugui distreure la nostra atenció de l’estudi.

Per acabar, hem de fer petits descansos perquè la nostra ment respiri una mica i es relaxi. Podem anar a fer un petit passeig, estirar-nos al llit i tancar els ulls durant uns breus minuts, i després ja podem continuar memoritzant les nostres lliçons. A més, cal alimentar-nos i dormir bé per reposar i regenerar les nostres energies i, així, aconseguir un bon funcionament mental.

Bé, aquests són només uns quants consells bàsics que ens ajudaran en el nostre estudi i que podrien ampliar-se amb moltes més pautes i tècniques a seguir. Però, sobretot, mai et desanimis. Tu pots!