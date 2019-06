Sandra Codina

Durant la campanya electoral, els Demòcrates vam visitar les diferents associacions culturals, esportives, socials i econòmiques del país per tal de conèixer les seves aspiracions i inquietuds, i també per presentar-los la nostra proposta de govern per als pròxims quatre anys. És durant aquest porta a porta que t’adones de la quantitat d’entitats de tota mena que hi ha a Andorra, de la quantitat de gent que d’una manera totalment desinteressada col·labora en tota mena de propostes culturals, activitats esportives, accions socials i iniciatives econòmiques.

És igualment durant la campanya que prens consciència del que significa ser candidata al Consell General i de la confiança que diposita en tu la gent, com des d’un bon inici et fa partícip de les seves preocupacions i expectatives i, al mateix temps, et trasllada les seves propostes per tal que es facin realitat en forma de llei. En certa manera, les entitats, i el conjunt de ciutadans que les formen, es veuen també a ells mateixos com a consellers generals i volen fer sentir, a través teu, la seva veu.

Avui, seixanta-vuit dies després de la nit electoral i configurat el Consell General del qual formo part, els consellers i les conselleres del Grup Parlamentari Demòcrata engeguem una roda de contactes amb totes aquelles associacions que vàrem visitar en període electoral per tal d’oferir-los un paper destacat en la iniciativa legislativa. Xavier Espot va manifestar en campanya electoral la intenció de recuperar el Consell General com a epicentre del debat parlamentari i legislatiu i, així mateix, fomentar una major participació ciutadana en la vida política, oferint a la societat l’oportunitat de participar en l’elaboració dels textos legislatius. Això és, en definitiva, obrir el parlament a la societat.

Obrir el Consell General a la participació dels ciutadans i de les entitats públiques i privades, així com al conjunt de les associacions del nostre país, és cabdal per aprovar els millors textos legislatius, és cabdal per aconseguir un impuls polític transversal. Cal incorporar en aquest nou debat del Consell, obert a la participació, les institucions que li són pròpies com ara el Raonador del Ciutadà. Cal promoure iniciatives legislatives comunals, reforçant així les necessitats territorials, i cal fomentar les propostes de llei per iniciativa popular.

A prop de casa nostra, i també més lluny, trobem iniciatives de participació ciutadana ben estructurades i organitzades que ens poden servir d’exemple, com la del parlament basc denominada ADI (que significa «aporta, debat, intervé») o el projecte del parlament brasiler «e-democràcia» en què la participació s’organitza en dues fases: una primera de debat d’idees i una segona d’harmonització d’aquestes idees. En qualsevol cas, amb fórmules similars o amb d’altres de pròpies, la voluntat d’obrir el Consell General hi és, i respon al compromís cívic i democràtic de promoure una política participada. Així doncs, els membres del Grup Parlamentari Demòcrata volem fer del Consell General un lloc que, a més de representatiu, sigui el màxim de transparent, accessible, responsable i eficient, tot recordant que el vot no és altra cosa que un contracte cívic entre electors i consellers.