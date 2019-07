Llegeixo a la premsa que un informe encarregat per la Cambra de Comerç conclou que és totalment viable un aeroport a Andorra. Més enllà d’aquest estudi, el que em sorprèn i em decep és l’opacitat amb la qual juga l’actual Govern (molt semblant d’altra banda al darrer del qual un dels socis actuals denunciava aquesta opacitat). Ja tornem a estar amb el joc del «ni sí ni no», simplement ja es veurà. En definitiva res de res. Us seré sincer si us dic que tinc la sensació que aquest projecte acabarà igual que The Cloud o el famós heliport i que ens gastarem una milionada de diners per a res. El que em preocupa és: realment tenen dubtes de refusar el projecte?



Us explicaré des del meu punt de vista, gens tècnic però amb una mica de seny, perquè hem de dir NO a l’aeroport per Andorra. Primer de tot, crec que és evident que encara que els estudis vegin viable la pista, on posarem tota la resta que es necessita per a una instal·lació com a aquesta? La plataforma, l’estacionament, l’àrea de desgel de les aeronaus, la terminal, etc. Com calcula el nostre company Ferran Goya, parlem d’un milió de metres quadrats.



Després de saber això em demano i demano als experts: té Andorra la capacitat? I si mai la té, (repeteixo, no sóc un expert) a costa de què? De la nostra natura? Què fem amb tota la natura que hem de deixar de banda per tenir un aeroport innecessari i que només utilitzaran uns quants, els de sempre, els de gran poder adquisitiu (tant en l’àmbit nacional com a escala del turisme)? No ens enganyem, realment surt a compte fer malbé la nostra natura, la natura de muntanya de la qual tots gaudim, a canvi d’un aeroport per a quatre? Jo almenys hi reflexionaria.



Però, més enllà de la natura (si no us convenç per desgràcia), creieu realment necessari un aeroport quan en tenim dos a cada costat de la frontera a dues hores i mitja de casa nostra i amb vies de comunicació accessibles per a tothom? Si mirem al nostre voltant, molts dels nostres veïns han de fer una ruta semblant o més llarga per arribar a un aeroport. Jo mateix, quan marxo de vacances a veure la família, he de fer una hora i tres quarts per arribar a l’aeroport de Santiago de Compostel·la, com fan milers de turistes al dia i molts homes de negoci. Per què nosaltres no podem? Però, i si el problema és la distància, per què hem invertit tants diners i esforços en l’aeroport de la Seu d’Urgell per ara deixar-ho de banda i tornar a invertir una milionada en un que, em temo, acabaria igual...



Aprofito l’avinentesa per recordar que l’ex cap de Govern, Toni Martí, va dir en tot moment que apostaven per l’aeroport de la Seu. Per què ara Xavier Espot diria sí a un altre aeroport quan feia part de l’Executiu de Martí? I la part de l’Executiu de Liberals què en pensarà quan va estar defensant en la darrera legislatura la importància de no tirar els diners i invertir amb seny? Bé... Tots sabem com van els acords per ells. I a nivell empresarial? El que caldria fer en lloc de malbaratar aquests diners en estudis d’aquest tipus que no arribaran a cap lloc, potser s’hauria d’invertir i treballar pel teixit empresarial d’aquest país. En definitiva, utilitzar aquests diners en ajudar-los, entre d’altres, a la transformació digital dels seus negocis i empreses i en la formació dels seus empleats. Potser això és veritablement tasca de la Cambra de Comerç.



En definitiva, crec que la nostra posició ha de ser No a l’aeroport, i invertir aquests diners pel bé d’Andorra i dels seus habitants: pujada del sou mínim, construcció d’habitatges socials, preservació de la natura (i no destrucció), ajudes socials... En definitiva, no caiguem des de massa alt pel bé d’uns quants i piquem de peus a terra i ajudem els nostres habitants. Recordem, aquesta hauria de ser la prioritat de qualsevol Executiu.