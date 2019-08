La matinada de dilluns a dimarts es van succeir un seguit d’actes violents a la festa de major de Sant Julià de Lòria que ens va entristir molt a tots. Des del meu punt de vista, aquest tipus de fets no només perjudica la imatge de les celebracions del poble lauredià que amb tanta il·lusió preparen durant tot l’any i esperen amb il·lusió i felicitat; també embruta la imatge del nostre país i la seva fama de tranquil i segur. Per a alguns, entre altres consellers de la majoria comunal de Sant Julià, no és més que un acte condemnatori de festa major que no és la primera vegada que passa (no ho dic jo, ho diuen ells). Doncs per a mi, és més que això: És una alerta que l’Andorra d’avui no és la de fa 10 anys i que no podem pretendre tenir la seguretat de fa una dècada si no dotem d’eines els nostres cossos especials que són els garants de la nostra seguretat.



Ús seré molt sincer; dimarts al matí quan em vaig aixecar, vaig llegir la premsa i vaig veure els diferents vídeos presents a les xarxes, em vaig entristir per la mala imatge que van deixar aquests brètols que, afortunadament, són una excepció entre els nostres joves, però que no podem deixar passar. Però em vaig sentir molt orgullós i tranquil del nostre cos de Policia, al qual vull felicitar personalment per la seva tasca diària i més en dies com els de la matinada de dilluns a dimarts. I això que no els hi posem fàcil des dels estaments públics. La prova més clara són les darreres lleis dels cossos especials que deixen els actuals efectius sense els mitjans necessaris per a poder fer la seva feina de la millor manera. Sense parlar de moltes de les condicions que han de patir els nostres agents: salaris cada vegada més baixos pels nous membres del cos, així com manca de seguretat i d’efectius, situació que fa anys que demanen solucionar. Encara així, en dies com dilluns a la nit van demostrar la seva professionalitat, van fer la seva feina amb els recursos que tenien i van demostrar que l’únic objectiu seu és la seguretat del nostre Principat.



És per això que vull agrair als nostres cossos especials la seva feina, la seva professionalitat i el seu saber fer. En dies com els viscuts aquesta setmana van demostrar que ells sí que són homes de país, treballadors que estimen el nostre Principat i la seva gent.



I sabeu què és el que em fa mal? Que més enllà d’un curt comunicat del Govern, ni l’actual ministre ni el director de la Policia van fer cap mena de declaracions per a donar suport als agents ferits ni a aquells que van estar presents en aquella desagradable nit. La meva pregunta és: si hagués sigut al contrari, i hagueren estat els policies que haguessin ferit als joves no haguessin sortit per condemnar el succeït? És per això que avui vull aprofitar per garantir als nostres agents, que la ciutadania està amb vosaltres que la ciutadania us agraeix la vostra feina ben feta i que la ciutadania coneix la vostra professionalitat i està del vostre costat. Perquè dotar els nostres cossos especials de totes les eines necessàries per a garantir la seva i la nostra seguretat ha de ser la prioritat de qualsevol Govern. No podem fer com si res hagués passat i cal demanar a l’actual Executiu un canvi de la llei perquè aquesta sí que defensi i cobreixi els nostres policies i als nostres ciutadans.



Així doncs, agents, gràcies per ser uns professionals i encara que no us ho posin fàcil donar-ho tot per la nostra seguretat. Quan em demanin què representa Andorra, vosaltres sereu el meu primer exemple. I en mi tindreu un ferm defensor de la vostra feina, perquè heu demostrat que estimeu el nostre país i que jo com a polític del Partit Socialdemòcrata i vosaltres com policies volem el mateix: una Andorra millor per a Tothom.

Virtus Unita Fortior agents!