Eric Alguacil

Aquest dimarts passat, a primeres hores del matí, vaig anar a urgències de l’hospital per l’ingrés d’un familiar.

A la sala d’espera, em vaig trobar un antic company del Cos de Policia. El primer que va fer va ser saludar-me, demanar-me si tot anava bé i es va interessar per la meva visita al servei d’urgències.

El curiós del cas és que li vaig haver de demanar jo què li havia passat a ell, perquè el seu estat físic mostrava una lesió a l’espatlla dreta, duent un aparatós i voluminós aparell ortopèdic que li immobilitzava tot el braç.

L’únic que em va dir, i sempre amb un somriure, és que havien tingut una nit molt complicada, tot desitjant-me que la meva estada a urgències no fos res, vet aquí les anècdotes de la vida.

Posteriorment em vaig assabentar dels greus aldarulls públics, així com baralles, i agressions a dos agents del Cos de Policia, entre ells el meu antic company de feina, a la Festa Major de Sant Julià de Lòria.

Aquests detalls que us he relatat, mostren sense dubtes el nivell de professionalitat, saber estar, valentia i honor dels membres, dones i homes, que conformen el Cos de Policia, que encara que hagin sofert agressions o hagin tingut serveis molt complicats –on fins i tot els hi hagi perillat greument la seva integritat física–, tenen el somriure, l’atenció, l’ajuda i l’interès pel ciutadà com a prioritat essencial de la seva feina i professió.

La Policia del nostre país, abans Servei d’Ordre comandat pels Srs. Veguers i els Srs. Batlles, i actualment Cos de Policia d’Andorra a les ordres del Govern, concretament del Cap de Govern i el Ministeri de l’Interior, és un puntal bàsic, imprescindible i un gran aval de l’Estat de Dret, que vetlla permanentment per la seguretat i la protecció dels béns i drets de tots els ciutadans i estadants del Principat d’Andorra. És a la vegada un Cos exemplar que realitza dia a dia una labor de seguretat encomiable i molt eficient amb el degut respecte per tothom.

Altrament, la Policia ha realitzat un canvi progressiu en la seva estructura interna i mentalitat operativa. En concret, en els darrers trenta anys, tot i les adversitats hagudes, s’ha aconseguit l’entrada de les dones al Cos, avui moltes amb rangs jeràrquics molt importants, l’especialització en cada camp de la delinqüència, la preparació acadèmica i formació específica, i una més que evident proximitat i complicitat amb el ciutadà, sense perdre lògicament la seva essència subsidiària i necessària de justificada repressió quan legalment escau.

Vull felicitar sincerament la feina que els policies van realitzar a la Festa Major de Sant Julià de Lòria, així com per la feina feta a totes les altres festes i esdeveniments on han estat presents. Han demostrat aquests dies que es pot detenir i encausar a aquelles persones que han mancat al civisme i al respecte social, fent-ho d’una forma elegant, discreta, professional i molt eficient, com sempre vaja.

Només em resta com a antic membre del Servei d’Ordre i actual Cos de Policia, avui jubilat, i com a membre de Liberals d’Andorra (L’A) donar tot el meu suport a tots els policies, i a les seves famílies, per la feina que fan i pels moments durs com els viscuts, tal i com ho ha fet el Govern, la resta d’institucions del país i dels grups polítics de l’arc parlamentari. Cal que el Govern incentivi molt més el civisme, el respecte i els valors de la societat andorrana, utilitzant un altre puntal bàsic del país, l’educació, perquè aldarulls com els viscuts solament siguin una lamentable pàgina aïllada de la nostra història moderna.