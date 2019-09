Preocupada però també esperançada és com s’ha mostrat la directora executiva d’Unicef, l’Henrietta Fore, en la seva carta oberta a tots els infants, adolescents i joves en motiu de la celebració aquest 2019 del 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

En aquestes tres dècades, s’han fet grans avenços com haver reduït un 40% el nombre de nens que no assisteixen a l’escola primària o eliminar la poliomielitis, gràcies a les vacunes en el 99% dels casos. Però tot i això, molts infants s’han d’enfrontar a la pobresa, la desigualtat i la discriminació. La preocupació ve perquè a les amenaces existents, n’estan apareixent o se n’estan agreujant d’altres. Quines? Els conflictes que s’allarguen en el temps, la contaminació i la crisi climàtica, l’empitjorament de la salut mental, les migracions i desplaçament massius de població, els apàtrides, les habilitats per als llocs de treball futurs, la privacitat i els drets a les xarxes, i les informacions falses a Internet. L’esperança és perquè els mateixos joves s’estan apoderant per demanar als dirigents canvis a curt termini i perquè ells mateixos busquen solucions per donar resposta a aquests nous desafiaments. La clau està, però, en què els hem d’escoltar i seguir el seu exemple. Només treballant plegats s’aconseguirà convertir les amenaces en oportunitats.