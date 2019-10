M’aixeco aquest matí i llegeixo a la premsa que el Comú d’Andorra la Vella inicia un concurs per tenir una nova plaça de la Rotonda. Fins aquí tot bé (més enllà del debat que se sent pel carrer de què si ho fa ja com a estratègia preelectoral o no, no hi entraré avui).

El que sí que em sobta és la següent línia: Concurs d’idees obert per a arquitectes i enginyers. La meva pregunta és doncs la següent: I per què només als professionals i no ens ho demanen a nosaltres que, al cap i a la fi, som els que pagarem aquesta plaça? I crec que el problema va més enllà, i aquest és el modus operandi d’aquest comú, que sense por a gastar diners i deixar la parròquia endeutada per a molts anys fan i desfan al seu gust, sense por a equivocar-se i a obrir els carrers una i una altra vegada. Tenim exemples molt recents amb la reobertura de l’avinguda Meritxell o, parlant a nivell personal, la reobertura dues o tres vegades del carrer del Puial. Doncs potser si fessin participar més a la ciutadania els podríem ajudar a decidir què fer i com fer-ho.

Més enllà de les improvisacions constants durant aquests quatre anys de la majoria del Comú d’Andorra la Vella, no entenc la por que es té a demanar-nos que és el que ens fa falta. La participació ciutadana no deixa de ser un exercici més de transparència i de voler escoltar a la nostra ciutadania i no només escoltar-los una vegada cada quatre anys. Una democràcia forta es demostra cada dia, i no hem d’oblidar mai que els governants no deixen de ser treballadors públics que han de treballar pel bé de la ciutadania. Quina manera de demostrar aquest poder ciutadà que demanant i consultant?

Ara que s’apropen eleccions, m’agradaria que tots els partit polítics, més enllà de sigles o idees, portessin en el seu programa la possibilitat de consultar a la ciutadania allò que veurem dia a dia a la nostra parròquia i, repeteixo, allò que nosaltres paguem. Des del Partit Socialdemòcrata defensem i creiem que la participació ciutadana ha d’estar al centre d’una bona gestió comunal o nacional. Ningú millor que la pròpia ciutadania sap el que vol i el que ens fa falta. I no ens serveix tenir una conselleria amb el nom de participació ciutadana o bé un secretari d’Estat amb el mateix títol si després fan i desfan sense demanar-nos.

«La democràcia és el govern del poble, pel poble i per al poble», Abraham Lincoln.