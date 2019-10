Si hi hagués un premi a la clàusula de pisos de lloguer més absurda, ja tindríem la guanyadora. Aquesta vegada, la brillant idea la trobem al territori veí, on part dels arrendadors han cregut que prohibir els animals i les plantes en alguns dels habitatges no era suficient. I és que —atents— sense pensar-s’ho dues vegades, han decidit afegir les banderes a aquest llistat de restriccions irracionals. Segons han informat diferents mitjans forans al llarg d’aquesta setmana, gairebé la meitat dels nous contractes de lloguer que es realitzen a Catalunya des de fa un any inclouen dita clàusula, on s’especifica clarament que queda prohibit penjar banderes als balcons i espais exteriors del pis en qüestió.



Per ara, aquesta clàusula no té cap poder legal i només s’inclou en aquells contractes on el llogater així ho demana. De fet, diferents advocats han esclarit que si arribés alguna queixa al jutjat referent a aquesta restricció, es podria arribar a tombar la mesura, ja que no existeix cap jurisprudència vigent al respecte. Per la seva banda, gran part de les agències immobiliàries i llogaters que defensen la prohibició asseguren que el balcó forma part de la façana de l’edifici i que, per tant, no s’hi poden col·locar objectes o símbols que no estiguin aprovats per la comunitat. Ara bé, on queda la llibertat d’expressió? Representa que a casa teva has de poder viure tranquil i com bonament et vingui de gust. I si el teu confort passa per tenir una bandera al balcó, sigui quina sigui la ideologia que representa, hauria de ser totalment lícit poder tenir-la i gaudir de la seva presència. I no ens enganyem, els defensors de la mesura s’excusen dient que és per la façana i per l’estètica global de l’edifici, però res més lluny de la veritat. Tot això sorgeix com a resultat del procés català. I és que no és més que una altra estratagema per intentar callar les veus que tant els molesten...



I mentre uns aposten per mesures absurdes que dificulten encara més la recerca d’habitatges, altres segueixen esperant un registre que mai arriba i que quan ho faci poca solució donarà. I és que el territori veí no és l’únic que s’està enxampant els dits amb pujades injustificades dels lloguers i mancances en el sector. Andorra ja fa anys que està veient com la situació s’està sortint de mare i ara com ara encara no té una solució ferma sobre la taula. Ahir va sorgir una nova dada que escandalitza. Resulta que per poder aturar el creixement del preu del lloguer i donar habitatge a tots els temporers que arribaran durant l’estació d’hivern caldria entre 1.500 i 2.000 habitatges. A més, novament s’han tornat a donar números contradictoris. Des del Govern es destaca que el preu d’accés a l’habitatge se situa en 9,2 euros el metre quadrat, mentre que els portals immobiliaris mostren que està al voltant dels 12 euros. I, com no, una vegada més l’Executiu es limita a donar algunes xifres i s’excusa dient que sense el registre no es poden prendre decisions ni actuar. Quan fa que hauria d’haver arribat aquest registre? Veritablement ens pensem que cal plasmar el que està passant sobre un paper per posar-hi remei? Crec que el problema és suficientment visible com per prendre decisions i posar-se mans a l’obra.