Les dones iranianes van trencar un tabú amb la seva entrada a l’estadi Azadi de Teheran, on van ser les protagonistes indiscutibles del partit classificatori del Mundial entre les seleccions de l’Iran i Cambodja. Armades amb banderes iranianes, gorres amb els colors nacionals i trompetes, van començar a animar en un ambient ensordidor més de dues hores abans que arrenqués el duel, que va acabar amb la victòria aclaparadora de l’Iran per 14 gols a 0.

Amb la seva presència a Azadi, espai que tenien vetat des de fa quatre dècades, van fer història encara que l’accés no va estar exempt de controvèrsia, ja que només es van vendre 3.500 entrades per a les dones. Per a elles va ser un moment històric i un bon començament en l’obertura dels estadis a les dones, encara que s’espera que en un futur pròxim hi hagi menys limitacions i es venguin més entrades. Van ocupar cinc sectors de grades, separades dels homes, en un estadi amb capacitat per a 78.000 persones que estava pràcticament buit.

Amb el primer gol d’Ahmad Nourollahi en el minut 5, la zona de dones va embogir amb crits de suport a la selecció iraniana, l’anomenat Team Melli. Una bandera iraniana de grans dimensions va recórrer les grades de dalt a baix en diverses ocasions i les aficionades van saltar i cridar amb cada gol de la seva selecció, destacant els tres que van marcar Sardar Azmoun i Karim Ansarifard. El nombre d’assistents dones va ser reduït i les entrades es van esgotar en poques hores quan van sortir a la venda la setmana passada, però de totes maneres van marcar una fita.

Des del triomf de la Revolució Islàmica el 1979 les dones només havien entrat a l’estadi a veure partits de futbol masculins en un parell d’ocasions i per invitació: el duel entre el club iranià Persèpolis i el japonès Kashima Antlers el novembre passat, i l’amistós entre l’Iran i Bolívia, l’octubre de 2018. En aquesta ocasió hi va haver també restriccions, sobretot per a les periodistes dones. No es van emetre, per exemple, acreditacions per a càmeres de televisió o fotògrafes per evitar la seva presència al costat dels homes al camp.

Les periodistes van quedar recloses en una mena de zona VIP sense accés a les aficionades, malgrat que, havien lluitat durant tres dies per aconseguir més facilitats. «Pas a pas», va ser la frase més escoltada tant entre els representants de la FIFA com de la Federació de Futbol d’Iran. Tot i les limitacions, per a les periodistes també va ser un moment únic, ja que després d’anys cobrint partits de futbol per televisió per primera vegada podien assistir a un en persona. Consideren que és un bon pas que s’hagi trencat el tabú de la presència de les dones en els estadis i tenen l’esperança que en el futur s’ampliï. Tot i això, no creuen que de moment es vagi a permetre l’entrada a les dones als partits dels clubs iranians però l’important és que comenci l’obertura.

Les autoritats no han permès fins ara a les dones acudir als estadis de futbol perquè al·leguen que l’ambient no és recomanable per a elles, a causa del comportament de vegades violent i mal educat dels seguidors. Aquesta prohibició ha portat a moltes aficionades a intentar entrar en els estadis disfressades d’homes, tot i el risc de ser detingudes.

Un cas molt greu va ser aquest any el de la jove seguidora del club Esteghlal Sahar Jodayari, qui va morir després immolar en saber que podria ser condemnada a sis mesos de presó per aquesta infracció. La insistència de la FIFA va donar per fi els seus fruits. El seu president, Gianni Infantino, va assegurar que l’estratègia és pressionar des del respecte, però amb força.