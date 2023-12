Tanca el 2023, un any de pujades i baixades i de molta intensitat

Poc abans de deixar enrere aquest 2023, podem dir que ha estat un any en què han ocorregut múltiples successos que es quedaran en la memòria dels ciutadans d’Andorra durant força temps. Cal recordar que el 2023 va començar amb la vaga dels docents del sistema francès, arribant a un 75% dels mestres i afectant uns 1.700 alumnes.

Així mateix, i després de molta expectativa per a iniciar l’any electoral que esperava amb dos comicis, les eleccions generals van tenir lloc el 2 d’abril donant a DA la majoria absoluta i en què Concòrdia va trencar tots els pronòstics en col·locar-se en les seves primeres eleccions com a líders de l’oposició i aconseguint evitar que tot el mapa andorrà es tenyís de taronja en vèncer a Sant Julià de Lòria.

No es pot deixar tampoc enrere les problemàtiques socials que continuen afectant el país. Sobretot, l’afer de l’habitatge, la principal afectació de la població. Enguany s’han vist diferents mobilitzacions històriques al respecte i en reclam al Govern i als mandataris d’un habitatge digne i un lloguer assequible, vista la inflació del 15,5% del preu del metre quadrat. També està la igualtat de gènere, una problemàtica que continua afectant el Principat i, malauradament, la resta de territoris. Aquesta continua sent una demanda exigent per a la societat andorrana, que clama per a poder assolir la igualtat de condicions.

Cal recordar també que, en aquest 2023, hem rebut el trist i inesperat traspàs de l’excap de Govern, Toni Martí, una pèrdua que va doldre al conjunt de la societat, així com la pèrdua de Lluís Betriu, exdirector de la Policia.

Al final, ens hem acomiadat d’aquest any amb uns segons comicis, els comunals, on Demòcrates va perdre la Vall Central per les victòries de Cairat, González i Gili, sent el darrer esdeveniment mediàtic del 2023.

Només resta dir: bona entrada d’any a tothom!