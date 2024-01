Vivim en un país segur, però on també hi ha robatoris

Viure a Andorra és sinònim de tranquil·litat en alguns aspectes com la seguretat pel baix percentatge de delictes que es produeixen al Principat, algun fet puntual passa, i per això és important no relaxar-se.

Ahir es va conèixer la detenció d’un home no resident després d’haver estat buscat pel Cos de Policia des de l’any 2018 quan se’l va identificar com a autor de furts en domicilis a les parròquies d’Encamp i Canillo.

Fets com aquest fan perdre una mica aquesta sensació de seguretat, però també és important tenir en compte que segueixen sent fets aïllats i que el detingut no era resident al Principat. I potser aquí tenim el punt de la qüestió, i són les persones que, tot i no tenir el permís per residir a Andorra, estan aquí. A vegades sembla que els controls se centrin més en els treballadors que sí resideixen al país i en les empreses i empresaris que paguen els seus impostos, que no en les persones que no figuren enlloc com a residents.

I tornant al tema dels robatoris és important ser conscients que tot i que Andorra sigui un país tranquil, nosaltres hem de posar el nostre granet de sorra i ser també responsables.

Ser confiats està bé, però tampoc cal anar tot el dia amb el lliri a la mà. Lladres per desgràcia n’hi ha. A Espanya, a França, a Andorra i a tot arreu, així que és millor prevenir, i com recomanen des del Cos de Policia, assegurar-se de tancar sempre la porta de casa amb clau i, si pot ser, disposar d’alarma.

Per sort, vivim en un país on hi ha poca delinqüència i on qui la fa la paga. Tot i així, l’objectiu hauria de ser acabar amb tota aquesta gent menyspreable i fer que o bé paguin a la presó, o bé no puguin tornar a trepitjar territori andorrà.