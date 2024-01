L’arribada dels Reis Mags d’Orient: tradició, màgia i il·lusió

Les festivitats d’aquestes dates no acaben amb l’arribada del Pare Noel durant la matinada del 24 de desembre a les cases per deixar els regals sota l’arbre –o sota la decoració que cadascú decideixi posar–. Així, el Patge Reial, que també visita el país per recollir les cartes dels infants, es va deixar veure durant la jornada d’ahir amb una cavalcada per anunciar l’arribada dels tres Mags d’Orient a Andorra.

Melcior, Gaspar i Baltasar, fidels a la seva cita, tornaran aquesta tarda, un any més, a protagonitzar una cercavila per les parròquies del Principat, a vigílies d’entregar els regals durant la nit.

La il·lusió dels més petits –bé, i la dels no tan petits també–, protagonitzaran un dels dies més màgics de l’any. De fet, no només representa festivitat, sinó que aquesta celebració també és una mostra de tradició i de patrimoni cultural profund que tenim. També és una oportunitat perquè la gent s’uneixi, comparteixi el moment i creï records que els perduraran sempre en la seva memòria. És un espectacle que uneix generacions, connectant-nos amb les nostres arrels i fent-nos sentir part d’una tradició rica i viva.

Els llums brillants, les músiques festives i l’aroma de l’alegria omplen els carrers, que es converteixen en una galeria de somnis, com si la mateixa màgia d’aquest dia flotés a l’aire, recordant que aquesta època de l’any, els miracles són possibles. La gent es congrega amb somriures radiants, esperant amb emoció l’arribada d’aquestes figures mítiques dels tres Reis Mags.

Amb tot, el dia de Reis és molt més que una celebració, és un recordatori constant que la màgia, la il·lusió i la comunió poden transformar les persones i les comunitats, fent d’aquesta data una de les més especials de tot l’any.