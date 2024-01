Els vols entre la Seu d’Urgell i Palma de Mallorca ja operen

Si ens remuntem a principis de febrer de l’any passat, ben aviat farà ja l’any, l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell encenia per primera vegada les noves llums de la pista i la plataforma que permetien l’arribada i l’enlairament de vols nocturns. En aquell mateix acte, el que era llavors ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va avançar que ja s’havia encarregat la segona fase d’estudi d’ampliació de la infraestructura per valorar altres destinacions «que tenen l’interès i el mercat per a poder-se impulsar». Entre aquestes hi havia Londres, París, i una destinació d’on ahir ja va arribar el primer vol, Palma.

Així doncs, 40 passatgers van aterrar ahir a la Seu d’Urgell provinents de la capital de les Illes Balears, fet pel qual el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, es va mostrar molt satisfet, a esperes que aquesta connexió es pugui consolidar en els pròxims mesos, per fomentar el turisme entre els Pirineus i l’arxipèlag de la Mediterrània occidental.

D’altra banda, cal recordar que a finals d’agost, el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va indicar que la posada en marxa d’un tercer vol entre setmana que uneixi la capital de la comarca de l’Alt Urgell i Madrid quedava suspesa com a mínim fins aquest mes de gener de l’any 2024, així com la connexió amb altres destinacions. Caldrà doncs esperar a veure com es resolen aquests aspectes, però podem dir que amb la posada en marxa de la connexió amb Palma, es constata el bon funcionament de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, obviant els retards que de vegades hi ha, i ara cal continuar sumant esforços perquè aquesta infraestructura continuï mantenint el nivell i es conjugui amb valor afegit i turisme de qualitat.