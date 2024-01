La convivència entre les joguines tradicionals i els videojocs

Els infants han passat un cap de setmana gaudint dels regals que els van deixar els Reis Mags la nit del 5 al 6 de gener. Són unes dates màgiques, sobretot perquè permeten reunions familiars i perquè es pot veure la il·lusió en els ulls dels més petits i dels que no ho són tant.

Com tot, els regals evolucionen. A mesura que s’inventen noves coses, aquelles a les quals estem acostumats es van quedant enrere. Parlem de joguines tradicionals vs. videojocs. Cada vegada més estan desapareixent algunes joguines de tota la vida per donar pas a algunes més innovadores, sobretot totes aquelles que tenen a veure amb pantalles.

Tot i així, encara hi ha molta nostàlgia, i el que és evident és que el que dona una nina, un peluix, un joc de taula, una bicicleta o quelcom físic, no ho dona la tecnologia. I hem de lluitar perquè així sigui, per mantenir viu l’esperit dels nens, que toquin les joguines i sobretot tenir-les per poder també compartir-les. Nadal és temps de compartir. Es comparteixen moments amb els éssers estimats, però també es comparteixen joguines entre germans, cosins i amics.

Les joguines tradicionals i els videojocs són dues maneres d’entreteniment diferents, però que una no ha de ser substituta de l’altra. Ambdues poden conviure perfectament sense que això suposi que l’altra hagi de desaparèixer.

Encara que es veu bastant un canvi en la manera de jugar i de consumir entreteniment de les noves generacions, veient cartes als Reis dels més menuts encara hi apareixen grans coneguts com les Barbies o les Nancys. Una potser per l’impuls generat a la marca amb la pel·lícula estrenada aquest any, i l'altra per nous models amb personatges actuals com la cantant Aitana.