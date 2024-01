Un procés participatiu que es podria aplicar en altres aspectes

Segons va informar ahir l’Executiu, aquest mes de gener es posarà en marxa un procés participatiu per conèixer la percepció de la ciutadania sobre la mobilitat i el transport públic actual i quines mesures es podrien aplicar de cara el futur.

Tal com van apuntar, aquest procés se centrarà en tres eixos de debat: el transport públic adaptat, competitiu i de qualitat; mobilitat sostenible, connectada i segura; i l’ús del vehicle particular en el nou model de mobilitat. Així, s’organitzaran sessions de debat i deliberació territorials i presencials per a tothom, una a cada parròquia i una també al Pas de la Casa.

Amb tot, es tracta d’una bona mesura per tenir en compte, principalment, la perspectiva de la ciutadania, i poder identificar en quins aspectes el model de transport i mobilitat actual no funciona i necessita una millora.

Ara bé, aquest procés participatiu també es podria implementar en altres aspectes que afecten la població del país, per saber quina és la seva visió i si necessiten alguna modificació o no.

Per exemple amb l’acord amb la UE, ja que ha estat el Govern tot sol qui ho ha volgut tirar endavant, sense tenir en compte, ara per ara, serrells més importants o què n’opina la ciutadania.

El procés participatiu també es podria usar en altres facetes, com és el cas concret de decidir si l’Executiu s’ha de gastar 14.380.000 d’euros en reformar sis edificis que ha adquirit. I és evident que l’afer de l’habitatge és el més important, però arribar a quasi els 14,4 milions per reformar un total de 131 pisos, preu que quasi et permet fer obra nova, no sembla la millor despesa de l’Executiu. Només cal fer càlculs, seran gairebé 110.000 euros per pis. Que cadascú extregui conclusions.