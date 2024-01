Recapacitarem o deixarem entrar una empresa acusada internacionalment?

Potser algun dia recapacitarem i ens adonarem que el que estem fent no té cap mena de sentit i ens farem enrere i no deixarem que una empresa com aquesta entri al nostre país.

Ens referim a Grifols, empresa que instal·larà un laboratori P3 a la parròquia d’Ordino i la qual, lluny de ser el que sembla, està perdent inversors i diners. Ahir les accions d’aquesta empresa es van desplomar perquè el fons internacional Gotham City Research, encarregat de cercar irregularitats en les empreses, va publicar un informe en el qual detallava que Grifols havia estat mentint sobre les seves xifres i maquillant els resultats dels comptes.

Aquest fet no només és vergonyós i poc ètic per part de la farmacèutica, sinó que cometre aquest tipus d’accions hauria d’estar castigat i no només amb la pèrdua d’accions.

Evidentment, des de l’empresa es va contestar dient que eren acusacions falses, però el cert és que, com era d’esperar, ahir les accions de la farmacèutica catalana es van desplomar un 50% a l’Ibex-35.

És sorprenent la poca resposta que es va donar a això. De fet, tret d’algun polític de la parròquia ordinenca i la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, les respostes van brillar per la seva absència.

I estem davant d’un cas bastant seriós com perquè des de Govern ningú es pronunciï o no es digui que s’estudiarà l’informe publicat per tenir-ho en compte de cara a la relació del país amb Grifols. De fet, l’escàndol provocat pel falsejament de comptes per part de la farmacèutica catalana hauria de ser un motiu més que suficient per aturar el projecte del laboratori P3 a Ordino. Si s’ha arribat a falsejar comptes, qui assegura que no es faci també amb altres coses que passin dins el laboratori?