El fulletó amb Grifols continua i ves a saber com finalitza

El passat dimarts es publicava la notícia que Gotham City Research, el fons baixista que analitza els comptes de les empreses cercant irregularitats, acusava que les xifres de Grifols podrien estar manipulades. I si a algú encara li quedaven dubtes d’acollir la farmacèutica a la parròquia d’Ordino, amb aquests fets molt segurament ja se li van esvair, tot i que la companyia ho va negar del tot.

Les autoritats no se’n volen adonar de l’error que suposaria deixar entrar aquesta empresa al país, ja no només pel risc sanitari que suposa, només cal recordar el cas de Bellvitge, sinó que a més deixaríem entrar una companyia que, segons els experts, menteix i maquilla les seves xifres pressupostàries.

El fulletó al respecte de Grifols, doncs, continua. I és que ahir diferents personalitats van parlar al respecte. El cap de Govern, Xavier Espot, desconeixedor dels fets, va indicar no tenir cap indici per a pensar que el projecte a Ordino «estigui en perill». Per la seva part, el ministre Casal va indicar que s’ha de treballar al respecte per implementar el projecte que suposarà diversificació econòmica i que els terminis continuen com estan previstos. No es pot fer obrir els ulls a algú que no vol veure... Només cal dir que per aplicar diversificació econòmica amb empreses que posen en perill la salut de les persones és un gran error, i si s’acaba donant el cas, el temps donarà la raó.

D’altra banda, el conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró va demanar a l’Executiu quina és la seva posició respecte al projecte de Grifols. Caldrà esperar la resposta el 18 de gener. Amb tot, sembla ser que el Govern i alguns mandataris no volen treure la boira a tot aquest afer que envolta la farmacèutica, sense pensar en tots els problemes que acabarà comportant per al territori i les persones.