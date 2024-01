Les irregularitats donen més embranzida a l’afer de la gatera

Aquest 2024 no va començar de la millor manera per a la gatera d’Andorra, ja que animalistes van treure a la llum el mal estat de les instal·lacions d’aquesta, exposant el seu mal estat i les males condicions de vida dels felins que hi viuen. Certament, és dificultós poder controlar els 120 gats que hi tenen, però les darreres irregularitats que s’han sabut al respecte fan agafar més embranzida a aquest cas, que a hores d’ara ja es troba en mans de la justícia per a poder-lo solucionar.

Per la seva part, Laika, l’associació que gestiona la gatera, va sortir a defensar-se, però poca defensa es pot fer amb les problemàtiques que s’ha pogut saber que tenen. En aquest sentit, una treballadora de la gatera ha explicat les irregularitats que hi ha, i quin és l’estat dels animals.

En primer lloc, cal destacar que les instal·lacions compten de dos pisos, i un d’aquests es tracta d’un espai sense gairebé llum natural i amb poc oxigen. D’altra banda, destaca la poca predisposició dels treballadors, així com les respostes negatives de la gatera quan algú demanava per un gat en concret. En afegit, en moltes ocasions no s’utilitzen guants per fer les cures als animals o no es canvien cada vegada que és necessari, fins al punt d’arribar a un cas en què va arribar un gat amb una possible mossegada, però se’l va tancar en una gàbia sense fer-li cap atenció de la veterinària i va acabar morint, o quan un altre va contraure panleucopènia i es va anar estenent la malaltia. Aquest no és el tipus de responsabilitat que volem per a associacions i persones que gestionen la gatera, en aquest cas, i cal prendre consciència i procurar trobar una solució a tot aquest afer per, almenys, poder donar una vida digna a tots aquells felins que no poden gaudir de l’escalfor d’una llar.