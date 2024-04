La decisió de l’oposició és més que lògica

Hi ha una cosa que és evident i és que el Govern pot fer el que consideri i aprovar les lleis que vulgui, però també és legítim i s’entén que l’oposició, que treballa dia a dia també per fer front als problemes als quals s’enfronta la nostra societat, abandoni el grup de treball. Per què es crea un grup de treball amb altres partits si es pretén continuar prenent les decisions de manera unilateral? Amb això no es vol parlar d’una altra cosa que falta de sentit. Si hi ha un grup de treball sobre el tema i s’estan tractant certes qüestions, per què les persones assegudes en aquesta taula han d’assabentar-se de les mesures preses per Govern a través dels mitjans de comunicació? No seria més fàcil fer una reunió prèvia per informar de les decisions preses abans de comunicar-les oficialment? Bàsicament perquè si no no té cap mena de sentit tenir un grup de treball amb altres forces polítiques del país si tampoc se les té en compte per a res.