Jaume Bartumeu viatja a San Marino per parlar d’Europa

A més, Bartumeu farà una compareixença de premsa passat Cap d’Any per comentar les conclusions de les reunions de San Marino.

A la tarda Bartumeu intervindrà en una taula rodona a l’entorn de l’acord d’associació i les relacions entre els petits estats i la Unió Europea. En aquella taula rodona hi parlaran el secretari d’Estat per als Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, el subsecretari pels Fons Europeus del Govern de Malta i Jaume Bartomeu. L’acte es clourà amb les conclusions del secretari del PSD, Gerardo Giovagnoli.

La reunió es desenvoluparà el divendres 22 de desembre a la capital d’aquella república. Durant el matí del divendres s’ha agendat una trobada amb la delegació del Govern, encapçalada pel primer ministre i secretari d’Estat per als Afers Exteriors, Luca Beccari, membre del Partit de la Democràcia Cristiana, i el ministre de la Cultura i la Universitat, que és membre del PDS. També s’ha previst una audiència amb els dos caps d’Estat (Capitani Regenti).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació